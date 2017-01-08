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Погода в Украине: снег, гололед и сильные морозы http://www.segodnya.ua/img/article/7862/78_main.1483860262.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7862/78_tn.1483860262.jpg Общество В Киеве прогнозируется сильный снег, температура днем от -9 до -11 градусов

Погода в Украине: снег, гололед и сильные морозы

Сегодня, 09:24

В Киеве прогнозируется сильный снег, температура днем от -9 до -11 градусов

В Украине мороз. Фото: РБК-Украина
В Украине мороз. Фото: РБК-Украина

Синоптики прогнозируют на территории Украины сегодня, 8 января, морозы и снег, в некоторых областях на востоке – снег с дождем. Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

На западе Украины снег, температура опустится до -14 градусов. На севере снег, температура до -10. В южных областях также пройдет снег, температура составит от -12 до +1. В восточных областях будет не так холодно – от -1 до +1, мокрый снег.

В Киеве прогнозируется сильный снег, температура днем от -9 до -11 градусов.

Напомним, с 10 января в Украине прогнозируют потепление.
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