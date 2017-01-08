Погода в Украине: снег, гололед и сильные морозы

В Киеве прогнозируется сильный снег, температура днем от -9 до -11 градусов

Синоптики прогнозируют на территории Украины сегодня, 8 января, морозы и снег, в некоторых областях на востоке – снег с дождем. Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

На западе Украины снег, температура опустится до -14 градусов. На севере снег, температура до -10. В южных областях также пройдет снег, температура составит от -12 до +1. В восточных областях будет не так холодно – от -1 до +1, мокрый снег.

В Киеве прогнозируется сильный снег, температура днем от -9 до -11 градусов.

Напомним, с 10 января в Украине прогнозируют потепление.