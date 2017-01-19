Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с Крещением

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили украинцев с Крещением Господним.

"Поздравляю с великим праздником Богоявления и Крещения Христова!", – написал Порошенко на своей странице Facebook. Президент также разместил репродукцию иконы XVI века "Богоявление" с Яворивщины.

"Друзья, поздравляю с Крещением Господним. Тепла, любви и Божьего благословения каждой семье!", – написал премьер-министр, приложив к посту в Facebook крещенскую открытку.

Напомним, сегодня православные христиане отмечают большой праздник — Крещение Господне. Считается, что именно 19 января Иисус Христос был крещен в реке Иордан. Люди верят, что в этот день вода обладает целебными свойствами, и многие для достижения максимального лечебного эффекта омываются в ледяной проруби.