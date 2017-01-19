Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости политики Новости общества
Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с Крещением http://www.segodnya.ua/img/article/7896/54_main.1484808775.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7896/54_tn.1484808775.jpg Общество Президент разместил репродукцию иконы, а премьер пожелал любви

Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с Крещением

Сегодня, 08:51

Президент разместил репродукцию иконы, а премьер пожелал любви

Первые лица Украины поздравили страну с Крещением. Фото: YouTube
Первые лица Украины поздравили страну с Крещением. Фото: YouTube

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили украинцев с Крещением Господним.

"Поздравляю с великим праздником Богоявления и Крещения Христова!", – написал Порошенко на своей странице Facebook. Президент также разместил репродукцию иконы XVI века "Богоявление" с Яворивщины.

"Друзья, поздравляю с Крещением Господним. Тепла, любви и Божьего благословения каждой семье!", – написал премьер-министр, приложив к посту в Facebook крещенскую открытку.

Напомним, сегодня православные христиане отмечают большой праздник — Крещение Господне. Считается, что именно 19 января Иисус Христос был крещен в реке Иордан. Люди верят, что в этот день вода обладает целебными свойствами, и многие для достижения максимального лечебного эффекта омываются в ледяной проруби.
Порошенко, Крещение, поздравление, Владимир Гройсман, Петр Порошенко
Все новости по теме Крещение 2017.

Вы сейчас просматриваете новость "Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с Крещением". Другие Новости общества смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Здоровье

Ритуал нужно соблюдать на трезвую голову, предварительно посетив церковную службу. Фото: AFP

Как правильно окунаться в прорубь: советы к празднику Крещения

Сегодня, 07:19

Ошибки новичков: заходить в воду быстро, натощак и под градусом

Общество

Икона Богоявления. Фото: pravmir.ru

Крещение-2017: история и традиции праздника

Сегодня, 06:28

Сам праздник начинается вечером 18 января, когда отмечается Крещенский Сочельник

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.