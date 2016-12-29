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Порошенко поздравил украинских шахматистов с победой на чемпионате мира по быстрым шахматам http://www.segodnya.ua/img/article/7841/25_main.1482970480.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7841/25_tn.1482970480.jpg Общество Вслед за Анной Музычук большую победу одержал Василий Иванчук

Порошенко поздравил украинских шахматистов с победой на чемпионате мира по быстрым шахматам

Сегодня, 02:14

Вслед за Анной Музычук большую победу одержал Василий Иванчук

Петр Порошенко, фото AFP
Петр Порошенко, фото AFP

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинских шахматистов с победой на чемпионате мира по быстрым шахматам.

"Фантастический день для украинских шахмат! Вслед за Анной Музычук большую победу одерживает Василий Иванчук и становится чемпионом мира по быстрым шахматам среди мужчин", – написал глава государства в Facebook.

"Браво украинским шахматистам!", – подчеркнул Порошенко.

Как сообщалось, накануне гройсмейстер Василий Иванчук одержал победу на ЧМ, который проходил в Катаре.

Иванчук набрал 11 очков и по дополнительным показателям стал чемпионом мира.

Ранее победу на чемпионате по быстрым шахматам среди женщин завоевала Анна Музычук.
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Источник:

"Сегодня"

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