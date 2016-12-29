Порошенко поздравил украинских шахматистов с победой на чемпионате мира по быстрым шахматам
Вслед за Анной Музычук большую победу одержал Василий Иванчук
Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинских шахматистов с победой на чемпионате мира по быстрым шахматам.
"Фантастический день для украинских шахмат! Вслед за Анной Музычук большую победу одерживает Василий Иванчук и становится чемпионом мира по быстрым шахматам среди мужчин", – написал глава государства в Facebook.
"Браво украинским шахматистам!", – подчеркнул Порошенко.
Как сообщалось, накануне гройсмейстер Василий Иванчук одержал победу на ЧМ, который проходил в Катаре.
Иванчук набрал 11 очков и по дополнительным показателям стал чемпионом мира.
Ранее победу на чемпионате по быстрым шахматам среди женщин завоевала Анна Музычук.
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