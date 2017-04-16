Порошенко с семьей посетил Пасхальную службу во Владимирском соборе Киева
Глава государства принес к собору корзинки с пасками
Президент Украины Петр Порошенко вместе со своей семьей посетил Пасхальную службу во Владимирском соборе Киева, сообщает tsn.ua. Глава государства принес к собору корзинки с пасками.
"С Воскресением Христовым!", – написал Порошенко на своей странице в Фейсбук.
Напомним, сейчас во Владимирском соборе Киева проходит Пасхальное богослужение.
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