Порошенко выразил соболезнования семье мэра Луцка в связи с его смертью

Президент Петр Порошенко выразил соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам мэра Луцка Николая Романюка в связи с его смертью, передает пресс-служба главы государства.

"Своей плодотворной деятельностью Николай Романюк внес значительный вклад в развитие Волынского края. В памяти всех, кто знал и работал с Николаем Ярославичем, он останется принципиальным и взвешенным политиком, патриотом и моральным авторитетом для многих соотечественников", – говорится в соболезновании.

Петр Порошенко отметил, что преждевременная смерть забрала талантливого управленца, заботливого мужа, прекрасного отца.

"Разделяю горе вашей семьи, глубоко сочувствую и скорблю вместе с вами", – добавил Порошенко.

Напомним, сегодня умер мэр Луцка Николай Романюк.