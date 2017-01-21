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Савченко не дали выступить на акции против Путина в Киеве (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7904/98_main.1485022769.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7904/98_tn.1485022769.jpg Общество Акция проходит под лозунгом "#Stop Putin’s War in Ukraine"

Савченко не дали выступить на акции против Путина в Киеве (видео)

Сегодня, 20:18

Акция проходит под лозунгом "#Stop Putin’s War in Ukraine"

Надежда Савченко. Фото: apostrophe.ua
Надежда Савченко. Фото: apostrophe.ua

В Киеве на акции за прекращение агрессии РФ против Украины  организаторы не предоставили возможность выступить народному депутату Украины Надежде Савченко, которая присутствовала на митинге, что вызвало возмущение нескольких ее сторонниц.

Напомним, у Стеллы Независимости прошел небольшой митинг, в ходе которого выступили киевские общественные активисты, члены партии "Сила людей", родственники военнослужащих, находящихся в заложниках у боевиков. Участники митинга держали государственные флаги Украины, флаги "Народного Руха Украины", партии "Сила людей", крымскотатарский флаг, а также плакаты с надписями лозунга акции "#Stop Putin’s War in Ukraine".
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Источник:

Интерфакс-Украина

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