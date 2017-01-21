Савченко не дали выступить на акции против Путина в Киеве (видео)

В Киеве на акции за прекращение агрессии РФ против Украины организаторы не предоставили возможность выступить народному депутату Украины Надежде Савченко, которая присутствовала на митинге, что вызвало возмущение нескольких ее сторонниц.

Напомним, у Стеллы Независимости прошел небольшой митинг, в ходе которого выступили киевские общественные активисты, члены партии "Сила людей", родственники военнослужащих, находящихся в заложниках у боевиков. Участники митинга держали государственные флаги Украины, флаги "Народного Руха Украины", партии "Сила людей", крымскотатарский флаг, а также плакаты с надписями лозунга акции "#Stop Putin’s War in Ukraine".