СБУ опубликовала телефонный разговор, где бывший пленный Безъязыков сотрудничает с боевиками (видео)

В разговоре боевики также объясняют жене Безъязыкова, что он перешел на сторону "ДНР"

Служба безопасности Украины опубликовала аудиозапись телефонного разговора полковника ВСУ Ивана Безъязыкова, которого после освобождения из плена боевиков заподозрили в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Видеозапись с разговором разместили на канале YouTube СБУ.

В разговоре слышно, как Безъязыков принимает сведения от информатора о передвижениях украинских военных в районе населенного пункта Андреевка. Этот разговор проводился 30 августа 2014 года. Также в записи СБУ содержится разговор Безъязыкова с его начальником с позывным "63-й", который он якобы проводил 5 сентября 2014 года.

Также в видео СБУ обнародованы телефонные разговоры жены Безъязыкова с так называемым "заместителем командующего корпусом министерства обороны ДНР" Эдуардом Басуриним. Басурин рассказывает, что Безъязыков жив и не хочет возвращаться на подконтрольную Киеву территорию Украины (на видео с 10-й минуты).

Как сообщалось, 14 декабря Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения подозреваемому в связях с боевиками полковнику ВСУ Ивану Безъязыкову в виде содержания под стражей до февраля. Сам Безъязыков отрицает обвинения и заявил, что шокирован такими подозрениями и намеревался продолжать службу в ВСУ.

СБУ подозревает полковника Ивана Безъязыкова в участии в террористической организации. По версии спецслужб, он был завербован, находясь в плену у боевиков, и собирал информацию о силах АТО, имея при себе оружие, зарплату и авто с шофером, предоставленные военными структурами РФ.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 ("Участие в террористической организации") Уголовного кодекса Украины.