Синоптики рассказали, какой будет погода в начале недели

В ближайшие сутки, 6 февраля, погоду большей части территории Украины будет определять влажная и относительно теплая воздушная масса, более холодный воздух будет поступать лишь на север Левобережья, сообщает Укргидрометцентр.



На севере Левобережья – без существенных осадков, температура ночью 10-15° мороза, днем 7-12° мороза. На западе и юге страны небольшой мокрый снег, в большинстве западных областей умеренные осадки; температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла, в Закарпатье ночью около 0°, днем 2-7° тепла. На остальной территории небольшой, в Житомирской, Киевской и Винницкой областях умеренный снег; температура ночью 5-10° мороза, днем 3-8° мороза.



По всей Украине, кроме юга, на дорогах гололедица. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с.



В Киеве – снег, на дорогах гололедица; температура ночью 7-9°, днем 5-7° мороза.



По данным Центральной геофизической обсерватории, за весь период метеорологических наблюдений в Киеве 6 февраля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 7,6° выше ноля в 1990 году, самая низкая – ночью на отметке 30,4° градусов мороза в 1929 году.



Во вторник, 7 февраля, в восточной части Украины – без существенных осадков, на остальной территории снег, в Закарпатье с дождем, днем в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской областях местами сильный снег, в южных и центральных областях местами метели.



На дорогах гололедица. Ветер восточный, 7-12 м/с, в южной части, большинстве центральных и восточных областей местами порывы 15-20 м/с.



Снижение температуры ночью до 13-18°, днем до 9-14° мороза; в Сумской, Харьковской, Луганской областях, ночью до 19-24°, днем до 13-17° мороза; в южных областях и Прикарпатье ночью до 7-12°, днем до 3-8° мороза. На Закарпатье ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла.



В Киеве 7 февраля ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 10-12° мороза.