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Следствие по делу о госизмене Януковича будет завершено в феврале – Луценко http://www.segodnya.ua/img/article/7906/53_main.1485110801.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7906/53_tn.1485110801.jpg Общество Он также напомнил, что украинскими правоохранителями была получена фотокопия заявления Януковича

Следствие по делу о госизмене Януковича будет завершено в феврале – Луценко

Сегодня, 20:46

Он также напомнил, что украинскими правоохранителями была получена фотокопия заявления Януковича

Виктор Янукович, фото 112.ua
Виктор Янукович, фото 112.ua

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко планирует завершить досудебное расследование в уголовном производстве о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича в течении февраля 2017г.

"Мы планируем не тянуть со сроками досудебного следствия, в течение февраля проведем окончательные необходимые допросы и экспертизы. После этого дело будет передано на рассмотрение суда и уверен, что именно украинский суд поставит точку в этом вопросе. … Я надеюсь на добросовестность адвокатов, т.е. в феврале мы заканчиваем следствие, короткое ознакомление и начало судебного процесса. При этом мы все будем делать не для того чтобы было быстрее, а для того чтобы было качественно", – сказал он в интервью телеканалу "1+1" в воскресенье вечером.

Он также напомнил, что украинскими правоохранителями была получена фотокопия заявления Януковича от 1 марта 2014г. с просьбой ввести войска РФ на территорию Украины, что, по его мнению, является неопровержимым доказательством в государственной измене.
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