Сможет ли Саакашвили пройти пограничный контроль законно: варианты возвращения

На украинско-польской границе спокойно. Пока. Но контрольно-пропускной пункт Краковец вскоре может стать эпицентром скандала. Именно этим КПП пообещал воспользоваться 10 сентября для въезда на территорию Украины, лишенный украинского гражданства бывший глава Одесской областной госадминистрации Михеил Саакашвили. Политик призвал сторонников прибыть на границу и поддержать его. Так сможет ли Саакашвили пройти пограничный контроль законно? Или готовится громкая пиар-акция?

Краковец – этот населенный пункт может стать местом политических событий. Именно здесь находится пропускной пункт на границе между Украиной и Польшей через который Михаил Саакашвили пообещал въехать в Украину 10 сентября. Но остается открытым вопрос, пустят ли? Ну, и насколько будет настойчивым интернациональный политик?

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Бывшего губернатора Одесской области лишили гражданства в июле, когда он находился за границей. Основанием для лишения Саакашвили украинского гражданства стали неправдивые данные в его анкете для Миграционной службы.

При получении украинского гражданства Михеил Саакашвили скрыл, что на родине в отношении него открыто 4 криминальных дела, а он – заочно арестован властями Грузии еще в 2014-ом.

Оставаться заграницей Саакашвили не захотел.

Но, возможно ли вернуться человеку, которого лишили украинского гражданства? Разберем несколько вариантов.





Вариант первый. Экс-губернатор может просто попытаться пройти через пропускной пункт. Если Саакашвили выпустит польская сторона, тогда по законодательству у человека лишенного украинского гражданства пограничники обязаны изъять паспорт и отправить в ту страну из которой он прибыл. Но, не факт, что его пустят обратно. Тогда может получиться комическая ситуация как в известном фильме про приключения итальянцев, когда человек потерявший паспорт не мог попасть ни в одну страну, ни в другую.

Второй вариант – это когда у Саакашвили не просто заберут паспорт, но еще и арестуют. А далее экстрадируют по запросу грузинской стороны.

В городском суде Тбилиси несколько судей одновременно заслушивают показания полутысячи потерпевших и свидетелей по обвинению Михеила Саакашвили. Дела, по которым проходит экс-президент это – убийство 28-летнего сотрудника банка Сандро Гиргвилиани, растрата государственых средств в особо крупных размерах – 9 миллионов лари, это почти 4 миллиона долларов, жестокое избиение депутата Грузинского парламента Валерия Гелашвили, а также захват оппозиционного к режиму Саакашвили телеканала "Имеди" и другого бизнеса, принадлежавшего семье Бадри Патаркацишвили.

По наиболее резонансному из дел – о расстрате почти 4 миллионов долларов из бюджета Грузии на дорогие отели, перелеты, костюмы и даже персональную массажистку из Европы – Саакашвили грозит 11 лет лишения свободы. Официальный Тбилиси уже просил выдать своего бывшего президента.

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"Конечно нынешняя власть Грузии хочет суда. Но, вопрос нужен ли Саакашвили суду украинскому? Ему там предъявлены действительно серозные обвинения в этой стране, но здесь необходимо понимать насколько эти обвинения могут быть политически мотивированны. Только суд может рассматривать вопрос об экстрадиции, суд может установить, что там его жизни может угрожать что-то и обвинения с его стороны носят политический характер, поэтому они могут отказать в экстрадиции", – говорит Тарас Березовец.

В Грузии Саакашвили судить могут и хотят, но никто не хочет, чтобы он там сидел в тюрьме. Такой вывод можно сделать после розыгрыша российских пранкеров. Они позвонили человеку с голосом очень похожим на министра внутренних дел Грузии от имени его украинского коллеги Арсена Авакова. Обсуждали экстрадицию Саакашвили.



Согласно третьему варианту, Саакашвили может конечно попытаться прорваться. И попав на территорию Украины, сразу же объявить себя политическим беженцем. Для этого нужно обратиться к миграционной службе.

"Есть специальная процедура и она для всех. Он будет задержан в специальный изолятор, это не тюрьма, где сидят подобные лица. Это во всех странах мира существует цивилизованных. Он будет находится там пока не будет принято решение, ему разрешить выйти. Это может быть несколько суток, несколько недель, несколько месяцев он может там находиться, но выходить за территорию его, законно, он права не имеет", – поясняет Березовец.

Но, судя по заявлениям самого Саакашвили, ничего просить он собирается.

Вариант четвертый. Сейчас согласно международного законодательства Саакашвили является так называемым апатридом – то есть человеком без гражданства. И в таком статусе он имеет право попасть в Украину, но есть несколько, но. Въехать в Украину экс-президент Грузии может и по паспорту другой страны. Но, тогда это будет уже другой разговор.

"Если окажется что у него есть гражданство любой другой страны. Либо украинская виза, либо это страны Европейского союза, паспорт США, либо другой страны ЕС, согласно процедуре, тогда нет никаких оснований запретить попасть Михаилу Саакашвили в Украину. В таком случае он дезавуирует свое заявление, что у него нет никакого гражданства не осталось кроме украинского", – говорит Березовец.

На днях Саакашвили заявил, что ему предложили гражданство несколько государств, но он отказался.



Вариант пятый. Одним из самых вероятных вариантов эксперты называют силовой переход. Это когда группа активистов со своими паспортами, в том числе дипломатическими, попытаются провести через пограничные посты Саакашвили в кольце.



Все это будет сопровождаться акциями и митингами.

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"Ему нужен максимальный скандал, какое-то столкновение с представителями пограничной службы, какие-то драки, увечья. Ему нужно как можно больше картинки, нужен экшн. Он хочет максимального пиара, там съедутся десятки камер. Причем и с одной, и с другой стороны, которые будут это стримить в прямом эфире. Все это будут показывать все ключевые каналы украинские, а возможно не только украинские, а и европейские", – говорит Березовец.

В свою очередь пограничники напоминают, что граница – это режимный объект.

Тем временем у Саакашвили создали целый штаб по его возвращению в Украину. Через него политик призывает людей помочь ему перейти границу.

Заместитель генерального прокурора Евгений Енин сообщил, что Саакашвили сможет попасть в Украину только после оформления визы. При этом он предупредил, что лицам которые будут способствовать незаконному пересечению границы, грозит уголовная ответственность. В 1986 году Саакашвили также служил на границе, в Закарпатской области. По идее, что законно, а что нет, должен знать.

Ранее в Грузии рассказали о планах в отношении Саакашвили.