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Суд лишил Януковича дома, квартиры и корабля http://www.segodnya.ua/img/article/7861/1_main.1483737134.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7861/1_tn.1483737134.jpg Общество Имущество беглого экс-президента Украины было арестовано

Суд лишил Януковича дома, квартиры и корабля

Сегодня, 23:20

Имущество беглого экс-президента Украины было арестовано

Виктор Янукович. Фото: ZN.ua
Виктор Янукович. Фото: ZN.ua

Печерский районный суд Киева арестовал жилой дом, квартиру и корабль беглого экс-президента Виктора Януковича. Об этом сообщает politeka.net со ссылкой на данные Единого реестра досудебных расследований Украины (ЕРДР).

"Имущество Януковича было арестовано из-за того, что бывший глава государства находится в кругу подозреваемых лиц в осуществлении правонарушений, которые предусмотрены частью первой статьи 111 УК Украины – "Госизмена" и еще четырех статьях Уголовного кодекса Украинского государства", – говорится в публикации.

В соответствии с действующим в Украине законодательством статья 111 УК Украины предусматривает собой конфискацию имущества. В результате Генпрокуратура Украины подала в суд иск о возможности ареста имущества Януковича, которое на нем числится.

"Фемида в полном объеме удовлетворила ходатайство прокурора и наложила арест на вышеуказанные вещи и недвижимость экс-президента, бежавшего из Украины во времена акций протеста на Майдане", – отмечает издание.
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