Из-за Януковича суд арестовал серверы с данными обо всех мобильных разговорах за три месяца 2014 года
Данные могли быть вскоре удалены, потому Генпрокуратура, не определив, какая именно информация понадобится следствию, попросила арестовать серверы со всеми данными за период с января по март-2014
Печерский районный суд Киева арестовал серверы с информацией о телефонных соединениях всех абонентских номеров всех мобильных операторов Украины с января по март 2014 года. Об этом говорится в постановлениях суда от 17 января, передают "Украинские Новости".
Отмечено, что следователи управления специальных расследований департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры проводят досудебное расследование в уголовном производстве от 17 ноября 2016 по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 255 ("Создание преступной организации" Уголовного кодекса Украины.
Указанное уголовное производство является резонансным и особенно сложным, результаты его расследования имеют исключительное значение для общества – суд
В указанном уголовном производстве исследуются обстоятельства создания бывшим президентом Украины Виктором Януковичем преступной организации, а также совершения им и членами возглавляемой им преступной организации уголовных преступлений с целью узурпации власти в 2010 году.
Также расследуется превышение власти и служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов в период с ноября 2013 по февраль 2014, что привело к массовым жертвам среди протестующих.
Кроме того, исследуется деятельность высших должностных лиц, входивших в преступную организацию, которая привела к событиям феврале-марте 2014 года в Автономной Республике Крым и на востоке Украины и влияла на их развитие.
"Указанное уголовное производство является резонансным и особенно сложным, результаты его расследования имеют исключительное значение для общества", – сказано в документе суда.
Зачем арестовывать сервера операторов
В ходе расследования возникла необходимость в получении у операторов телекоммуникаций информации о соединении абонентов, срок хранения которой ограничен и в большинстве случаев не сохраняется операторами более 3 лет.
Прокурор отмечает, что на данный момент орган досудебного расследования по объективным причинам не может определиться с конкретным кругом лиц, информация о телефонных соединениях которых будет иметь значение для расследования.
Кроме того, во время досудебного расследования исследуются неправомерные действия в отношении участников протестных акций по всей территории Украины.
"Стоит отметить, что в указанных акциях участвовало более 1 млн человек, при этом со стороны правоохранительных органов для прекращения акций протеста было задействовано одних только представителей подразделений общественной безопасности более 20 тыс. человек", – говорится в решении суда.
С учетом этих фактов у Генпрокуратуры возникла обоснованная необходимость в сохранении в первоначальном виде информации за период с 18 января до 16 марта 2014 года, которая находится во владении операторов телекоммуникаций на разного рода носителях информации (жесткие диски, серверы и др.).
Какую информацию получит ГПУ
Суд удовлетворил ходатайство и наложил арест, запретв любому служебному и должностному лицу компаний "Лайфселл", "МТС", "ТриМоб" и "Укртелеком" распоряжаться всеми носителями информации (жесткие диски, серверы и др.) в части уничтожения, повреждения, изменения, преобразования информации за период с 18 января до 16 марта 2014 года.
Арестованы сервера с информацией о входящих и исходящих соединениях всех абонентских номеров на территории Украины с указанием даты и времени таких соединений, продолжительности, абонентских номеров, с которыми были соединения, а также серийного номера мобильного устройства.
Также должна храниться информация об отправленных и полученных текстовых и других сообщениях (SMS-сообщения, MMS-сообщения) с этих номеров с указанием даты и времени отправления, получения, абонентских номеров, из которых они поступили или на которые направлялись, а также о местах нахождения абонентских номеров с указанием адресов базовых станций.
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