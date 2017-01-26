Из-за Януковича суд арестовал серверы с данными обо всех мобильных разговорах за три месяца 2014 года

Вчера, 14:07

Данные могли быть вскоре удалены, потому Генпрокуратура, не определив, какая именно информация понадобится следствию, попросила арестовать серверы со всеми данными за период с января по март-2014

Виктор Янукович. Фото: news-cloud.net
Виктор Янукович. Фото: news-cloud.net

Печерский районный суд Киева арестовал серверы с информацией о телефонных соединениях всех абонентских номеров всех мобильных операторов Украины с января по март 2014 года. Об этом говорится в постановлениях суда от 17 января, передают "Украинские Новости".

Отмечено, что следователи управления специальных расследований департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры проводят досудебное расследование в уголовном производстве от 17 ноября 2016 по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 255 ("Создание преступной организации" Уголовного кодекса Украины.

Указанное уголовное производство является резонансным и особенно сложным, результаты его расследования имеют исключительное значение для общества – суд

В указанном уголовном производстве исследуются обстоятельства создания бывшим президентом Украины Виктором Януковичем преступной организации, а также совершения им и членами возглавляемой им преступной организации уголовных преступлений с целью узурпации власти в 2010 году.

Также расследуется превышение власти и служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов в период с ноября 2013 по февраль 2014, что привело к массовым жертвам среди протестующих.

Кроме того, исследуется деятельность высших должностных лиц, входивших в преступную организацию, которая привела к событиям феврале-марте 2014 года в Автономной Республике Крым и на востоке Украины и влияла на их развитие.

"Указанное уголовное производство является резонансным и особенно сложным, результаты его расследования имеют исключительное значение для общества", – сказано в документе суда.

Зачем арестовывать сервера операторов

В ходе расследования возникла необходимость в получении у операторов телекоммуникаций информации о соединении абонентов, срок хранения которой ограничен и в большинстве случаев не сохраняется операторами более 3 лет.

Прокурор отмечает, что на данный момент орган досудебного расследования по объективным причинам не может определиться с конкретным кругом лиц, информация о телефонных соединениях которых будет иметь значение для расследования.

Кроме того, во время досудебного расследования исследуются неправомерные действия в отношении участников протестных акций по всей территории Украины.

"Стоит отметить, что в указанных акциях участвовало более 1 млн человек, при этом со стороны правоохранительных органов для прекращения акций протеста было задействовано одних только представителей подразделений общественной безопасности более 20 тыс. человек", – говорится в решении суда.

С учетом этих фактов у Генпрокуратуры возникла обоснованная необходимость в сохранении в первоначальном виде информации за период с 18 января до 16 марта 2014 года, которая находится во владении операторов телекоммуникаций на разного рода носителях информации (жесткие диски, серверы и др.).

Какую информацию получит ГПУ

Суд удовлетворил ходатайство и наложил арест, запретв любому служебному и должностному лицу компаний "Лайфселл", "МТС", "ТриМоб" и "Укртелеком" распоряжаться всеми носителями информации (жесткие диски, серверы и др.) в части уничтожения, повреждения, изменения, преобразования информации за период с 18 января до 16 марта 2014 года.

Арестованы сервера с информацией о входящих и исходящих соединениях всех абонентских номеров на территории Украины с указанием даты и времени таких соединений, продолжительности, абонентских номеров, с которыми были соединения, а также серийного номера мобильного устройства.

Также должна храниться информация об отправленных и полученных текстовых и других сообщениях (SMS-сообщения, MMS-сообщения) с этих номеров с указанием даты и времени отправления, получения, абонентских номеров, из которых они поступили или на которые направлялись, а также о местах нахождения абонентских номеров с указанием адресов базовых станций.
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