У Порошенко подтвердили отравление нардепа Кононенко ртутью

Сегодня, 20:24

Он проходит детокс-программу без отрыва от работы

Игорь Кононенко, фото slovoidilo.ua
Игорь Кононенко, фото slovoidilo.ua

Народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко действительно отравился ртутью и в настоящий момент проходит лечение, подтвердил его коллега по фракции Алексей Гончаренко.

"Идет шквал звонков по поводу отравления Игоря Кононенко. Во-первых, это, к сожалению, правда. Но, во-вторых, враги не дождутся. И это главное", – написал Гончаренко в своей странице в Фейсбук в пятницу вечером.

В то же время, источник во фракции сообщил, что Кононеко "сейчас проходит программу реабилитации, детокс-программу".

Собеседник агентства также отметил¸ что "это не повлияет на работу в парламенте, ни в партии, потому что факт отравления произошел гораздо ранее и не сказался на работе".

По словам источника, Кононенко не давал данному факту огласки, "чтобы избежать каких-либо политических инсинуаций вокруг этого".

Ранее в пятницу, 27 января, интернет-издание LB.ua опубликовало материал своего шеф-редактор Сони Кошкиной, в котором утверждалось, что народный депутат из фракции БПП Кононенко в настоящий момент проходит лечение вследствие отравления ртутью, которое у него обнаружилось незадолго до Нового года. "Согласно вердикту докторов, ее содержание в крови превышено в 50 раз", – говорится в статье Кошкиной.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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