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Украинцам посоветовали уезжать из Гамбии http://www.segodnya.ua/img/article/7900/74_main.1484903786.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7900/74_tn.1484903786.jpg Общество Гражданам Украины рекомендуют быть особо бдительными и осторожными

Украинцам посоветовали уезжать из Гамбии

Сегодня, 11:15

Гражданам Украины рекомендуют быть особо бдительными и осторожными

Украинцам посоветовали уезжать из Гамбии. Фото: AFP
Украинцам посоветовали уезжать из Гамбии. Фото: AFP

Министерство иностранных дел Украины призвало украинцев воздержаться от поездок в Гамбию из-за ухудшения внутриполитической ситуации в стране, а тем, кто уже находится в этой стране, – покинуть ее территорию. Об этом говорится в заявлении Департамента консульской службы МИД Украины.

"В связи с напряженной и непредсказуемой внутриполитической ситуацией в Гамбии, а также введением на ее территории чрезвычайного положения, МИД рекомендует гражданам Украины воздержаться в ближайшее время от поездок в Габмию или покинуть ее территорию. Гражданам Украины, которые находятся на территории Гамбии, рекомендуется проявлять повышенную бдительность и осторожность, регулярно следить за новостями относительно развития ситуации в стране, избегать мест массового скопления людей, не принимать участия в акциях протеста и демонстрациях, не поднимать в разговорах с местным населением вопросов, касающихся внутриполитической ситуации в Гамбии, а также всегда иметь с собой документы, удостоверяющие личность", – говорится в сообщении.

В случаях попадания в чрезвычайные ситуации на территории Гамбии, которые угрожают жизни и здоровью, МИД призывает украинцев немедленно обращаться в посольство Украины в Нигерии по телефону "горячей линии": +2348036789749, +2348091155339, электронная почта: emb_ng@mfa.gov.ua или звонить на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38 044 238 16 57, электронная почта: cons_or@mfa.gov.ua.

Как сообщалось, накануне войска Сенегала вторглись на территорию Габмии.
Гамбия, Сенегал, Украина, украинцы, мид, вторжение

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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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