Украинцам презентовали новый календарь: какие выходные и праздники могут отменить

"Нынешняя система праздников и памятных дат в Украине не упорядочена", – заявляют в Институте памяти. По мнению экспертов организации, в украинском календаре остались "следы" советской эпохи. Чтобы "вернуть историческую справедливость", Институт памяти разработал новый календарь праздников. Главное новшество – восьмого марта, второго и девятого мая украинцы выйдет на работу, а если праздник припадает на субботу или воскресенье, переносить выходной на понедельник не будут. Сайт "Сегодня" ознакомился с законопроектом и выяснил, когда украинцам придется работать больше и какие новые праздники появятся в календаре.

Количество выходных сократят

В этом году украинцам положено дополнительно 11 выходных, на Новый год, Рождество, Пасху, День Независимости, День Победы и т.д. Если законопроект Института памяти поддержит парламент, уже в следующем году вместо 11 выходных останется девять. Восьмого марта и девятого мая остаются праздничными днями: концерты и официальные мероприятия никто отменять не планирует, однако выходных в эти дни не будет.

"Поскольку празднования государственных праздников должно способствовать восстановлению исторической памяти и формированию национальной идентичности граждан Украины, на статус государственного могут претендовать только те даты и события, которые соотносятся с государственными и историко-культурными традициями украинского народа, имеют консолидирующий потенциал", – поясняют в документе.

Кроме того, если, к примеру, День Конституции, который остается выходным, припадает на субботу или воскресенье, переносить "свободный день" на понедельник никто не будет.

Какие дни останутся выходными:

День памяти и примирения – 8 мая

День Конституции – 28 июня

День Независимости – 24 августа

День защитников Украины – 14 октября

Новый год – 1 января

Рождество – 7 января

Пасха – дата меняется

День Святой Троицы – дата меняется

День труда – 1 мая

Кроме того, в календаре появятся новые праздничные (но рабочие) дни. К примеру, Институт памяти предлагает узаконить целый перечень скорбных дней. Подробнее обновленный список праздников и выходных можно увидеть в инфографике "Сегодня":

Нововведения вызвали бурную реакцию в украинском обществе, отмечает глава Института памяти Владимир Вятрович. Так, ведомство получило 672 обращения от общественных организаций, профсоюзов и политических партий с просьбой прислушаться к их позиции. Именно под давлением общественности институт принял решение оставить понедельник после Пасхи и Троицы выходными днями.

Сколько отдыхают в других странах

В большинстве постсоветских стран на год припадает 11 выходных дней в честь праздников. Дополнительно 13 выходных – в России, Австрии. 14 выходных – в Испании, Мальте. К слову, Испания занимает одно из первых мест по количеству праздничных выходных среди всех стран Европейского союза. Кроме положенного двухдневного "уикэнда", испанцы ежедневно отдыхают два-три часа после обеда (во время сиесты закрывается большинство магазинов и госучреждений).

Меньше всего выходных в Бразилии – всего пять дней. При этом ежегодный отпуск здесь составляет 30 календарных дней (в Украине – 24 дня).

*По состоянию на 2017 год

Большое количество праздников вредит экономике страны, уверена экс-советник министра экономического развития Яника Мерило. "Есть в Украине такое феноменальное явление – постоянные выходные, а потом удивляемся, почему экономика не растет. Особенный абсурд – перенос рабочих и выходных. Если праздник выпал на выходной надо отметить дополнительным выходным. Может, мы лидер в мире по эффективности труда? Или выбиваемся в лидеры по размеру ВВП, поэтому можем себе это позволить? Хотя и реальные мировые лидеры не могут позволить себе постоянные праздники", – написала Яника Мерило во время новогодних праздников в Facebook.

Как отмечают в Институте памяти, в европейских странах переносить выходной на понедельник не принято, поэтому и украинцам предлагают от этой "роскоши" отказаться.

К слову, в 2017-м, с учетом всех выходных, праздников и отпуска, украинцы будут отдыхать 140 дней – это 38% от всего года.