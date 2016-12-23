Украинцы подвели итоги года: в стране гордятся Джамалой и недовольны ценами (опрос)

Люди считают провалом расследование убийств на Майдане, но рады освобождению Савченко из российского плена

88% украинцев в той или иной степени считают неудачной ситуацию с ценами на основные продовольственные товары и услуги в 2016 году, 83% назвали такой ситуацию с курсом гривни, 81% – ситуацию с тарифами на услуги ЖКХ и столько же – борьбу с коррупцией. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

73% опрошенных считают главными неудачами расследование убийств на Майдане в феврале 2014 года и переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе, 55% видят главную неудачу в переговорах с ЕС по предоставлению Украине безвизового режима.

Главным успехом уходящего года 83% респондентов назвали победу певицы Джамалы на песенном конкурсе "Евровидение-2016", 76% выделили выступление украинских спортсменов на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

65% украинцев выделили как успех в той или иной степени инициативу правительства по повышению уровня минимальной зарплаты до 3200 грн, 63% – внедрение электронного декларирования доходов чиновников, 61% – уровень боеспособности украинской армии, 60% – освобождение из российского плена нардепа Надежды Савченко, 59% – выступление сборной Украины на Олимпиаде-2016.

Более 60% украинцев оценивают как неуспешную политику власти в 2016 году по обеспечению экономического роста в Украине.

Вступление в действие Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС как успех оценили 55% опрошенных, снижение акциза на ввоз б/у автомобилей из-за границы – 52%, начало проведения госзакупок через систему Prozorro – 49%, реформу децентрализации власти – 42%. При этом по этим вопросам около трети и более респондентов не определились, считать ли это удачей или неудачей.

Более 60% украинцев оценивают как неуспешную политику власти в 2016 году по обеспечению экономического роста в Украине, в сфере услуг ЖКХ, по обеспечению стабильности гривны, в борьбе с коррупцией, по ограничению влияния олигархов на политику, в сфере здравоохранения и социальной защите населения, по реформе судебной системы.

41% опрошенных считают скорее успешной или успешной политику власти по обеспечению обороноспособности страны, но 50% считают ее неуспешной в этом вопросе. 28% считают успешной власти в реформе милиции/полиции, 65% считают ее неуспешной. 22% положительно оценили политику по децентрализации власти, 62% назвали ее неуспешной. 18% считают власть успешной в вопросе получения безвизового режима с ЕС, 74% – неуспешной.