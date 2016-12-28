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Украинцы стали реже просить убежища в Европе http://www.segodnya.ua/img/article/7837/89_main.1482908862.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7837/89_tn.1482908862.jpg Общество Количество таких запросов прямо влияет на действие безвизового режима

Украинцы стали реже просить убежища в Европе

Сегодня, 09:06

Количество таких запросов прямо влияет на действие безвизового режима

Въезд стали запрещать чаще, поэтому до поиска убежища дело не доходит. Фото из архива
Въезд стали запрещать чаще, поэтому до поиска убежища дело не доходит. Фото из архива

Количество украинцев, которые ищут убежища в странах Европейского Союза (ЕС), в 2016 году статистически уменьшилась на 39% в сравнении с предыдущим годом. Об этом сообщила аналитик общественной организации "Европа без барьеров" Екатерина Кульчицкая, сообщает "Укринформ".

"Если в 2015 году в ЕС было зарегистрировано 22,4 тыс. заявок на поиск убежища от украинцев из всегода поданных 1,32 млн, то в первой половине 2016-го зарегистрировали 7,03 тыс. из 617,2 тыс.", – отметила Кульчицкая.

Она отметила, что снижение количества искателей убежища связано со стабилизацией политической и экономической ситуации в Украине и частично с тем, что большинство стран ЕС считают большую часть Украины безопасной, и соответственно, отказывают в предоставлении убежища или других формах защиты большинству заявителей из Украины.

По словам Кульчицкой, после начала военных действий на Востоке пострадавшие от конфликта украинцы искали себе новое место жительства не только внутри страны, но и за ее пределами, однако доля тех, кто искал убежища в Европе, в 2015 году составляла лишь 1,6%, а в 2016 году этот показатель уменьшился до 1,14%.

Аналитик также напомнила о связи этого показателя с безвизовым режимом. "Если в течение двух месяцев после подписания безвизовых количество искателей убежища в ЕС увеличится на 50%, то войдет в действие механизм приостановления визовой либерализации", – подчеркнула Кульчицкая.

Как сообщалось, глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли надеется на то, что безвизовый режим для Украины и ратификация Соглашения об ассоциации ЕС-Украина станут реальностью в первой половине следующего годаОднако представитель ЕС отказался назвать более точные сроки предоставления "безвиза" для украинцев.
Украина, ЕС, убежище, безвизовый режим, место жительства, безвиз

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