Умер народный депутат Петр Ванат

Скончался народный депутат Украины от фракции "Народный фронт" Петр Ванат. Об этом сообщил глава фракции, бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

"С глубокой скорбью узнал о смерти члена нашей команды, народного депутата Украины Петра Ваната – светлый, искренний человек, настоящий патриот нашего государства. Это большая потеря для всех нас", – написал Яценюк на своей странице в Facebook.

Также Яценюк выразил соболезнования родственникам погибшего.

Петр Михайлович Ванат родился 28 января 1938 года в селе Дубно (Ровенская область) в крестьянской семье. Рано оставшись сиротой, нашел убежище у родственников. Попал в детский дом, а впоследствии в школу-интернат в Тернопольской области. Жена – Людмила Александровна – председатель Наблюдательного совета ОАО "Туркомплекс "Запорожье"; сыновья Александр (1967) и Максим (1973) – предприниматели. Петр Ванат был почетным гражданином Запорожя.