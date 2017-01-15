Устали от гонений: две россиянки попросили убежища в Украине (видео)

Женщины рассказали, что в связи с украинским происхождением и украинским гражданством внучки в России они не могли трудоустроиться и не получали должной медицинской помощи

Две гражданки России в международном автомобильном пункте пропуска "Гоптовка" на границе с РФ (Харьковская область) попросили статуса беженцев в Украине.

Как сообщает Госпогранслужба Украины, во время пограничного контроля к пограничникам обратились 47-летняя гражданка России и ее 20-летняя дочь, также гражданка России. Они прибыли из соседней страны пешком с маленьким ребенком.

Женщины рассказали, что в связи с украинским происхождением и украинским гражданством внучки в России они не могли трудоустроиться и не получали должной медицинской помощи. Устав от постоянных притеснений по признаку этнической принадлежности, они были вынуждены просить статуса беженцев, ведь опасались за свою жизнь и жизнь ребенка.

После оформления соответствующих документов гражданок России направили в Государственную миграционную службу.