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Устали от гонений: две россиянки попросили убежища в Украине (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7883/66_main.1484481637.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7883/66_tn.1484481637.jpg Общество Женщины рассказали, что в связи с украинским происхождением и украинским гражданством внучки в России они не могли трудоустроиться и не получали должной медицинской помощи

Устали от гонений: две россиянки попросили убежища в Украине (видео)

Сегодня, 13:54

Женщины рассказали, что в связи с украинским происхождением и украинским гражданством внучки в России они не могли трудоустроиться и не получали должной медицинской помощи


Две гражданки России в международном автомобильном пункте пропуска "Гоптовка" на границе с РФ (Харьковская область) попросили статуса беженцев в Украине.

Как сообщает Госпогранслужба Украины, во время пограничного контроля к пограничникам обратились 47-летняя гражданка России и ее 20-летняя дочь, также гражданка России. Они прибыли из соседней страны пешком с маленьким ребенком.

Женщины рассказали, что в связи с украинским происхождением и украинским гражданством внучки в России они не могли трудоустроиться и не получали должной медицинской помощи. Устав от постоянных притеснений по признаку этнической принадлежности, они были вынуждены просить статуса беженцев, ведь опасались за свою жизнь и жизнь ребенка.

После оформления соответствующих документов гражданок России направили в Государственную миграционную службу.
Госпогранслужба Украины

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