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В ЕС создали инструкцию по выявлению кремлеботов (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7880/46_main.1484316392.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7880/46_tn.1484316392.jpg Общество Руководство состоит из четырех шагов, которые изложили на видео

В ЕС создали инструкцию по выявлению кремлеботов (видео)

Сегодня, 16:05

Руководство состоит из четырех шагов, которые изложили на видео


Представительство Европейского Союза в Украине создало инструкцию по определению прокремлевских ботов в соцсетях, передает Корреспондент.

В видео представлены четыре шага, которые нужно выполнить: идентифицировать тролля, изучить историю вопроса, обозначить и игнорировать его.

Также уточняется, что признаками тролля могут быть комментарии длиннее четырех строк, комментарии, не относящиеся к обсуждаемой теме, оскорбления и агрессивное поведение, а также грамматические ошибки.

Напомним, в прошлом году Европарламент принял резолюцию по противодействию российской пропаганде.
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