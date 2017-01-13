В ЕС создали инструкцию по выявлению кремлеботов (видео)
Руководство состоит из четырех шагов, которые изложили на видео
Представительство Европейского Союза в Украине создало инструкцию по определению прокремлевских ботов в соцсетях, передает Корреспондент.
В видео представлены четыре шага, которые нужно выполнить: идентифицировать тролля, изучить историю вопроса, обозначить и игнорировать его.
Также уточняется, что признаками тролля могут быть комментарии длиннее четырех строк, комментарии, не относящиеся к обсуждаемой теме, оскорбления и агрессивное поведение, а также грамматические ошибки.
Напомним, в прошлом году Европарламент принял резолюцию по противодействию российской пропаганде.
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