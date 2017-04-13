В Институте Нацпамяти выступили с новым предложением по закону о праздниках и выходных

Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович подвел итоги общественного обсуждения законопроекта о государственных и других праздниках в Украине. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Оно (обсуждение. – Ред.) было довольно бурным – поступило 672 обращения от граждан Украины, общественных объединений, партийных и профсоюзных организаций, государственных учреждений. Кроме того, происходили интересные дискуссии на площадке реанимационное пакета реформ и в СМИ. Отдельные граждане высказывали свои предложения во время общественных приемов", – рассказал Вятрович.

Так. документ дополнен новой категорией – "Международные дни", – куда включены, среди прочих 8 марта – День борьбы за права женщин (день будет праздничным, но не выходным), – и 1 мая – День труда (будет выходным).

"Поскольку украинцы не поддержали намерение ввести Шевченковский день (9 марта) и День семьи (вторая пятница сентября) как выходные праздничные, то это предложение снято из календаря", – добавил глава Института нацпамяти.

Вместе с тем, Институт прислушался к пожеланиям общественности и включил в проект традиционный праздник – День Святой Троицы. Второй день после Пасхи и Троицы (понедельник) остается выходным. Также вносится как традиционный праздник Рождество Христово по григорианскому календарю, который отмечается 25 декабря (не является выходным днем).

Нерабочий праздничный день предлагается не переносить на понедельник, если он приходится на выходной (кроме Рождества по юлианскому календарю, 7 января).

День Государственного Флага Украины будет отмечаться 4 сентября (именно в этот день подняли сине-желтый флаг над зданием Верховной Рады Украины в 1991 году).

Законопроектом предложено День памяти жертв политических репрессий перенести с третье воскресенье мая на первое воскресенье ноября в честь жертв расстрела 3 ноября 1937 в урочище Сандармох, когда по приговорам внесудебных органов погибли более 100 деятелей украинской культуры, науки, военных, священнослужителей – узников Соловецкого лагеря особого назначения.