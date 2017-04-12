В Кабмине рассказали, сколько нужно средств для повышения пенсий с октября

Сегодня, 13:48

По словам министра, до 1 октября удастся накопить необходимые средства для повышения пенсионных выплат

Андрей Рева. Фото: dengi-info.com
Андрей Рева. Фото: dengi-info.com

Повышение пенсий с 1 октября 2017 года обойдется в дополнительных 11-12 млрд грн, которые планируется профинансировать за счет роста поступлений Пенсионного фонда Украины. Об этом 12 апреля заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

"Мы посчитали, что до конца года, на осовременивание – если с 1 октября мы это делаем, – нам необходимо дополнительно к тем средствам, которые у нас бюджетом предусмотрены, и поступления в Пенсионный фонд, нам необходимо до конца года 11-12 млрд грн", – рассказал министр журналистам перед заседанием Кабинета министров Украины.

Рева отметил, что за первый квартал 2017 года поступления Пенсионного фонда сверх предусмотренного плана составили 7 млрд грн. Поэтому, по словам министра, до 1 октября удастся накопить необходимые средства для повышения пенсионных выплат.

По словам министра, условием перевыполнения планов поступлений в Пенсионный фонд является увеличение базы плательщиков пенсионных отчислений.

При этом Рева добавил, что повышение пенсий можно было бы профинансировать за счет увеличения дотаций из государственного бюджета, однако это – тупиковый путь, и правительство на такие меры не пойдет.

Напомним, украинское правительство смогло убедить Международный валютный фонд в том, что не нужно повышать пенсионный возраст для украинцев до 63 лет.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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