В Киеве появились скандальные билборды с главой Нацгвардии (фото)
На рекламных щитах Юрий Аллеров предстает "самым богатым нацгвардейцем в мире"
Заголовок "обложки" гласит "ТОП-100 самых богатых нацгвардейцев в мире", где Аллерову отводится первое место.
Рекламные щиты расположены на двух перекрестках Киева: Эрнста – Народного ополчения, Жмеринской – Героев космоса, а также на Окружной, возле Жилянского моста.
В Forbes Украина заявили, что не размещали указанные борды на улицах столицы.
Напомним, ранее военная прокуратура начала проверку Нацгвардии на предмет коррупции.
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