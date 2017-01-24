В Киеве появились скандальные билборды с главой Нацгвардии (фото)

Заголовок "обложки" гласит "ТОП-100 самых богатых нацгвардейцев в мире", где Аллерову отводится первое место.

Рекламные щиты расположены на двух перекрестках Киева: Эрнста – Народного ополчения, Жмеринской – Героев космоса, а также на Окружной, возле Жилянского моста.

В Forbes Украина заявили, что не размещали указанные борды на улицах столицы.

Напомним, ранее военная прокуратура начала проверку Нацгвардии на предмет коррупции.