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В Киеве появились скандальные билборды с главой Нацгвардии (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7910/87_main.1485212940.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7910/87_tn.1485212940.jpg Общество На рекламных щитах Юрий Аллеров предстает "самым богатым нацгвардейцем в мире"

В Киеве появились скандальные билборды с главой Нацгвардии (фото)

Сегодня, 01:32

На рекламных щитах Юрий Аллеров предстает "самым богатым нацгвардейцем в мире"

На трех рекламных щитах столицы неизвестные разместили фейковую обложку журнала "Forbes Украина", на которой изображен командующий Нацгвардией Юрий Аллеров.
 
Фото бордов сделали киевляне и разместили в социальных сетях.

Заголовок "обложки" гласит "ТОП-100 самых богатых нацгвардейцев в мире", где Аллерову отводится первое место.

Рекламные щиты расположены на двух перекрестках Киева: Эрнста – Народного ополчения, Жмеринской – Героев космоса, а также на Окружной, возле Жилянского моста.

В Forbes Украина заявили, что не размещали указанные борды на улицах столицы. 

Напомним, ранее военная прокуратура начала проверку Нацгвардии на предмет коррупции.
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Источник:

Корреспондент

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