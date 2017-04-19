В Украине вновь открылись сервися по выдаче ID-паспортов

Сегодня, 04:10

Две недели назад из-за следственных действий СБУ работа офисов была приостановлена


В Украине возобновили работу сервисы по выдаче заграничных ID-паспортов. После перерыва в сервисе по выдаче документов возобновили оформление биометрических паспортов.

Две недели назад из-за следственных действий СБУ работа офисов была приостановлена. Правоохранители проверяли, как компания-подрядчик защищает информацию клиентов паспортного сервиса. Сейчас проблем ни с выдачей, ни с оформлением нет.

Процедура оформления биометрического паспорта здесь занимает в среднем до 15 минут. Больше всего времени, говорят сотрудники, уходит на фотографию.

Документ готовят 7 или 20 рабочих дней. Сотрудники паспортного сервиса рассказывают, что особого ажиотажа нет.

При этом отделения миграционной службы, где тоже можно оформить биометрический паспорт, работали и работают в штатном режиме.

В миграционной службе биометрический паспорт сделают в те же сроки, что и в паспортном сервисе. Но обойдется это дешевле – в среднем на 400 гривен.
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"Сегодня"

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