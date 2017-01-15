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В Украине впервые запустят "поезд-трансформер" http://www.segodnya.ua/img/article/7883/57_main.1484476734.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7883/57_tn.1484476734.jpg Общество Новые вагоны с трансформирующейся мебелью позволяют перевозить пассажиров как в вагонах для сидения, так и в спальных вагонах

В Украине впервые запустят "поезд-трансформер"

Сегодня, 12:37

Новые вагоны с трансформирующейся мебелью позволяют перевозить пассажиров как в вагонах для сидения, так и в спальных вагонах

Войцех Балчун. Фото: slovoidilo.ua
Войцех Балчун. Фото: slovoidilo.ua

17 января в первый рейс отправится скоростной поезд "Ночной экспресс" №149 сообщением КиевИвано-Франковск, в составе которого будут "вагоны-трансформеры".

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава "Укрзализныци" Войцех Балчун

По его словам, эти новые вагоны с трансформирующейся мебелью позволяют перевозить пассажиров как в вагонах для сидения, так и в спальных вагонах.

Как пишет Балчун, на дистанции до 500 км таким железнодорожным составом можно осуществлять три рейса за сутки, в пределах 800 км – два рейса.

Он добавил, что на "Ночном экспрессе" №149 пассажиры сэкономят время в пути: вместо нынешних 11 часов дорога в Ивано-Франковск будет занимать менее девять часов.
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