В Украине впервые запустят "поезд-трансформер"

Новые вагоны с трансформирующейся мебелью позволяют перевозить пассажиров как в вагонах для сидения, так и в спальных вагонах

17 января в первый рейс отправится скоростной поезд "Ночной экспресс" №149 сообщением Киев – Ивано-Франковск, в составе которого будут "вагоны-трансформеры".

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава "Укрзализныци" Войцех Балчун

По его словам, эти новые вагоны с трансформирующейся мебелью позволяют перевозить пассажиров как в вагонах для сидения, так и в спальных вагонах.

Как пишет Балчун, на дистанции до 500 км таким железнодорожным составом можно осуществлять три рейса за сутки, в пределах 800 км – два рейса.

Он добавил, что на "Ночном экспрессе" №149 пассажиры сэкономят время в пути: вместо нынешних 11 часов дорога в Ивано-Франковск будет занимать менее девять часов.