Выстояли в год испытаний: Парубий поздравил Украину с праздниками (видео)

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий поздравил украинцев с Новым годом и Рождеством. Об этом сообщает пресс-служба украинского парламента.

Спикер ВР назвал уходящий 2016 год годом испытаний и пожелал веры, единства и мира.

"2016-й год. Год испытаний. Мы выстояли. Начали смотреть на мир украинскими глазами. Мы строим наш украинский мир. Потому что нашу веру и свободу поставили выше оккупации и рабского существования. Ведь наши ценности – мир и свобода – это тысячелетние ценности нашего народа. Со времен Киевской Руси", – заявил Парубий.

Председатель Верховной Рады убежден, что украинцы обязательно освободят свою землю.

"Хочу пожелать Божьей защиты нашим героям. Возвращайтесь с победой к своим родным. Целыми и невредимыми. Вы – надежда и будущее Украинского государства!", – отметил Парубий.