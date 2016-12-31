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Выстояли в год испытаний: Парубий поздравил Украину с праздниками (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7849/67_main.1483196879.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7849/67_tn.1483196879.jpg Общество Спикер Верховной Рады пожелал веры, единства и мира

Выстояли в год испытаний: Парубий поздравил Украину с праздниками (видео)

Сегодня, 17:06

Спикер Верховной Рады пожелал веры, единства и мира

Андрей Парубий. Фото пресс-службы ВР
Андрей Парубий. Фото пресс-службы ВР

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий поздравил украинцев с Новым годом и Рождеством. Об этом сообщает пресс-служба украинского парламента.

Спикер ВР назвал уходящий 2016 год годом испытаний и пожелал веры, единства и мира.

"2016-й год. Год испытаний. Мы выстояли. Начали смотреть на мир украинскими глазами. Мы строим наш украинский мир. Потому что нашу веру и свободу поставили выше оккупации и рабского существования. Ведь наши ценности – мир и свобода – это тысячелетние ценности нашего народа. Со времен Киевской Руси", – заявил Парубий.

Председатель Верховной Рады убежден, что украинцы обязательно освободят свою землю.

"Хочу пожелать Божьей защиты нашим героям. Возвращайтесь с победой к своим родным. Целыми и невредимыми. Вы – надежда и будущее Украинского государства!", – отметил Парубий.
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Источник:

"Сегодня"

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