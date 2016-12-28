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Ющенко: Чайковский, Достоевский и Репин – это выдающиеся украинцы (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7838/2_main.1482912484.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7838/2_tn.1482912484.jpg Общество В этот ряд можно включить еще тысячи фамилий, заявил экс-президент

Ющенко: Чайковский, Достоевский и Репин – это выдающиеся украинцы (видео)

Сегодня, 10:06

В этот ряд можно включить еще тысячи фамилий, заявил экс-президент


Третий президент Украины Виктор Ющенко в ходе встречи со студентами Киевского университета культуры назвал Илью Репина, Петра Чайковского и Федора Достоевского выдающимися деятелями украинской национальной культуры.

"Важно иметь свой национальный Лувр и сказать, что Репин – репа – это украинский художник, а Чайковский – чайка – это украинский композитор. Достоевский – это украинский писатель. И в этот ряд можно включить еще тысячи фамилий", – сказал Ющенко.

Напомним, ранее Ющенко рассказал, что в "Межигорье" хотела жить Тимошенко.
культура, Украина, Ющенко, украинцы, репин, достоевский, чайковский

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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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