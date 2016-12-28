Ющенко: Чайковский, Достоевский и Репин – это выдающиеся украинцы (видео)

В этот ряд можно включить еще тысячи фамилий, заявил экс-президент

Третий президент Украины Виктор Ющенко в ходе встречи со студентами Киевского университета культуры назвал Илью Репина, Петра Чайковского и Федора Достоевского выдающимися деятелями украинской национальной культуры.

"Важно иметь свой национальный Лувр и сказать, что Репин – репа – это украинский художник, а Чайковский – чайка – это украинский композитор. Достоевский – это украинский писатель. И в этот ряд можно включить еще тысячи фамилий", – сказал Ющенко.

Напомним, ранее Ющенко рассказал, что в "Межигорье" хотела жить Тимошенко.