Жена Сущенко рассказала, что общается с мужем только через адвоката и письма

Жена арестованного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко Анжела рассказала, что не разговаривала с мужем с того времени, как его задержала ФСБ, передает телеканал "112 Украина" .

"За все эти 4 месяца и даже больше мы с Романом не разговаривали. Ему запрещены звонки. Мы можем общаться или через адвоката, или он пишет нам письма. Встречи нам также запрещены", – сказала Сущенко.

По ее словам, после встречи с президентом Украины Петром Порошенко у семьи прибавилось уверенности, что ситуация с Романом Сущенко скоро разрешиться и он вернется домой.

"Уверенности прибавилось. Мы поняли, что наша семья не осталась один на один с бедой, проблемой. Нам очень приятно, что президент именно в этот день (день рождения романа Сущенко, – ред.) встретился с нашей семьей, за что мы ему очень благодарны", – говорит она.

Сущенко также отметила, что напрямую со стороны РФ с ней на связь никто не выходит, все общение только через адвокатов. Последние же уверены в успех своего дела, и что Роман Сущенко скоро выйдет на свободу.

Напомним, что сегодня президент Украины Петр Порошенко встретился с семьей арестованного украинского журналиста Романа Сущенко.

Как известно, 30 сентября ФСБ России задержала в Москве журналиста Укринформа Романа Сущенко по подозрению в шпионаже. В российской спецслужбе считают, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В украинской разведке причастность Сущенко к ведомству не подтверждают.

В Укринформе назвали задержание в РФ Сущенко спланированной провокацией. МИД Украины призвал международное сообщество усилить давление на Россию из-за задержания журналиста.