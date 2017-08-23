Жириновский ответил на обвинения ГПУ в финансировании терроризма

Сегодня, 15:35

Лидер ЛДПР заявил, что его помощь жителям "юго-востока Украины" не имеет ничего общего с террористической деятельностью

Владимир Жириновский. Фото: РБК-Украина
Владимир Жириновский. Фото: РБК-Украина

Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский отверг обвинения Генпрокуратуры Украины о том, что он финансирует террористов на Донбассе.

"Мы никогда никаких денег не собирали, мы всегда оказывали помощь жителям Донбасса и будем оказывать", – заявил он.

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Жириновский добавил, что помощь со стороны ЛДПР жителям юго-востока Украины ничего не имеет общего с террористической деятельностью. " Все их обвинения – это перевод бумаги... Мы на это внимание не обращаем

Как сообщалось, Генеральная прокуратура Украины составила сообщение о подозрении Владимиру Жириновскому в финансировании терроризма. "Досудебное расследование установило, что В.Жириновский в марте-апреле 2014 года "с целью материального обеспечения террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" создал и возглавил организованную группу, в состав которой вошли отдельные депутаты Государственной Думы Российской Федерации и члены Либерально-демократической партии России, в том числе руководители и представители региональных филиалов партии, которые с соответствующей целью осуществляли сбор денежных средств с граждан России", – говорится в сообщении.
Россия, Донбасс, генпрокуратура, жириновский

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Источник:

ИТАР-ТАСС

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