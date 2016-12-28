11-летнему мальчику, который поджег себя в Кривом Роге, срочно нужна кровь

В Днепре пытаются спасти 11-летнего мальчика, который под Кривым Рогом облился бензином и поджег себя ради популярности в интернете. Волонтеры организовали для ребенка сбор крови. Об этом в эфире "112 Украина" сообщила спикер ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева.

"На сегодня состояние мальчика тяжелое. Он получил 50% ожогов тела, находится в областной клинической больнице. Для него волонтерами организован сбор крови. Ему нужны доноры любой группы. На это предложение уже откликнулись наши спасатели, правоохранительные органы. Процесс сдачи крови начался вчера, сегодня будет продолжаться. Все, кто хочет присоединиться, могут сдать в областном банке крови в Днепре", – рассказала она.

Напомним, 26 декабря в поселке Авангард Криворожского района 11-летний школьник облился бензином и поджег себя. Парень насмотрелся видео интернет-блогера и решил повторить его трюк. Таким образом, подросток хотел заработать "большие деньги", выложив ролик в сеть. К эксперименту школьник готовился две недели, однако попытка закончилась неудачей. Ребенок оказался в больнице.