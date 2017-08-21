Пробит череп: врач рассказал о страшных ранах бойца АТО

В Днепре врачи спасают раненного в зоне АТО на Донбассе 44-летнего бойца из Житомира.

Об этом в Facebook сообщает главврач областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

"Александр, 44 года, родом из Житомира. Ранение получил возле Водяного. Предполагаем, что это крупнокалиберный пулемет. Проникающее черепно-мозговое ранение в теменной области. Оскольчатый перелом теменной кости с наличием инородного тела. Оперирован в 61 ВМГ (военно-мобильный госпиталь. – Ред.). Готовим к ревизии в Мечникова", – написал Сергей Рыженко.

Напомним, за минувшие сутки боевики 47 раз нарушили режим прекращения огня. По данным Штаба АТО, горячее всего было на Донецком направлении, где украинские опорные пункты противник обстрелял из минометов и гранатометов, позже применив реактивные установки "Град-П".

В результате боевых действий двое украинских защитников получили ранения, еще трое – боевые травмы.