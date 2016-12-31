Будь в форме: где поиграть в гандбол в Днепре

Детвору в Днепре начинают тренировать с восьми лет, а парни и девушки постарше могут тренироваться и соревноваться в студенческих командах

Мы продолжаем спецпроект, в котором рассказываем, где и как горожане могут заниматься различными видами спорта и держать себя в форме без особых затрат. Сегодня в выпуске захватывающая командная игра, смысл которой заключается в том, чтобы поражать ворота мячом, брошенным рукой — гандболе. Название дисциплины произошло от английских слов hand (рука) и ball (мяч). Впрочем, зародился этот спорт не в Британии, а в Дании, в конце ХІХ века. Он был придуман датскими футболистами, с целью заменить этой игрой футбол в зимний сезон.

О гандболе частенько так и говорят: "Как футбол, только руками". Доля правды в этой фразе конечно же есть, однако, как выяснилось, между футболом и гандболом существует и очень много различий. В частности, гандболисты двигаются на площадке куда активнее, нежели их коллеги-футболисты, ведение мяча по полю больше похоже на баскетбол или на регби, а за игру количество голов, забитых одной командой, нередко доходит до 30.

Специалисты уверяют: чтобы начать заниматься гандболом, не обязательно покупать специальную экипировку, а уровень физической подготовки можно повысить уже в процессе тренировок. "Сегодня" выяснила, где и как в Днепре можно записаться в команду, чтобы стать гандболистом хорошего уровня, или же просто играть ради удовольствия.

Для детворы любительские кружки открыты в нескольких средних школах города, куда набирают малышей с 8 лет. У горожан же, которым исполнилось минимум 17, есть возможность попробовать себя в так называемом студенческом гандболе, причем студентом для этого быть не обязательно, главное — желание упорно тренироваться. Мужские команды, к которым прикреплен личный тренер, есть в горном, химико-технологическом и транспортном университетах, а также в Металлургической академии.

Кроме того, несколько лет назад в области появилась гандбольная лига, так называемая "Лига-Днепр", которая, по сути, представляет собой открытый турнир по гандболу среди мужских команд. Кстати, одной из самых сильных в лиге является команда именно из Днепра — УГХТУ. В этом году ребята представили наш город в многоэтапных соревнованиях высшей лиги чемпионата Украины и заняли достойное второе место в первом круге турнира, который завершился совсем недавно — 17 декабря.

К сожалению, днепровские гандболисты, как один, твердят, что данный спорт в нашем городе находится отнюдь не на подъеме. Профессиональные детские секции практически отсутствуют, и некому готовить следующее поколение спортсменов. Впрочем, городские чиновники недавно пообещали проспонсировать развитие гандбола в Днепре в 2017, но конкретные суммы не озвучили.

ЭКСПЕРТ: "УЛУЧШИТ МЕТКОСТЬ И РАБОТУ СЕРДЦА"

Специалисты утверждают, что регулярные занятия гандболом могут привнести пользу в различные сферы жизни. "Как и любой спорт с умеренными нагрузками, гандбол улучшает общее состояние здоровья, а также иммунную систему. Игрок постоянно находится в движении и за матч или тренировку может пробежать более восьми километров, даже не заметив этого. Такая кардионагрузка укрепляет сердце и улучшает циркуляцию крови, — говорит тренер по гандболу Михаил Усенко. — В процессе занятий сильными становятся все мышцы тела, к тому же гандбол невероятно быстро развивает координацию движений, ловкость и меткий глаз".

Для игры достаточно любой спортивной одежды и кроссовок, которые будут хорошо сцепляться с полом, а при желании можно обезопасить себя дополнительной защитой, прикупив наколенники, чтобы избежать ушибов. Новичкам Михаил советует в первую очередь овладеть ведением мяча на месте. "Его нужно отбивать от пола и выполнять толчки, как и в баскетболе. Сначала попробуйте отбивать на расстоянии от пояса, затем подняв руку выше — от уровня груди и ниже — от уровня колен, — советует эксперт. — Когда научитесь без труда набивать по 20—30 раз в каждой позиции — переходите к ведению мяча в движении".

Если гандбол пришелся по душе, важно выбрать подходящее амплуа. "На площадке всегда играет семь человек: крайние, разыгрывающий, полусредние, линейный и вратарь. Позиция выбирается в основном по физическим данным. Крайние могут быть и невысокие, а вот, например, линейный должен обязательно быть высоким и крепким, потому что его главная задача — мешать обороне соперника и завоевывать отбитые вратарем противника мячи. Если с командой занимается тренер, он расставит игроков наилучшим образом. Если тренера у вас нет, вы сами вскоре почувствуете свое место на площадке".

Как и любая командная игра, гандбол развивает коммуникационные навыки и умение действовать сообща. "Секрет слаженной команды — в атмосфере внутри коллектива, — уверен Усенко. — Между игроками должны быть налажены отношения и вне поля, так команда сразу же становится сильнее. Если в команде нет тренера, то ей нужен капитан, который будет вести за собой".

ГДЕ В ДНЕПРЕ ПОБРОСАТЬ МЯЧ

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

В Днепре занятия по гандболу проводят во многих вузах. Причем двери студенческих команд открыты для всех желающих — в зависимости от уровня подготовки здесь можно попасть в запасной или даже основной состав. Ребята тренируются в залах университетов, принимая участие в региональных и всеукраинских соревнованиях. Флагманом днепровского гандбола является команда Химико-технологического университета, именно здесь играют сильнейшие гандболисты региона.

ул. Лазаряна, 2 (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта)

пр-т Яворницкого, 19 (Национальный горный университет)

пр-т Гагарина, 4 (Национальная металлургическая академия Украины)

пр-т Гагарина, 8 (Украинский государственный химико-технологический университет)

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Профессиональных гандбольных детских школ в городе нет, но существует ряд любительских секций, где дети могут познакомиться с этим видом спорта и посещать тренировки для поддержания спортивной формы

ул. Плеханова, 15-г (ДЮСШ № 13)

ул. Комбрига Петрова, 17 (СШ № 99)

ул. Тополиная, 35 (СШ №53)

ул. Коробова, 3-д (СШ №143)