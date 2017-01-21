Будь в форме: где в Днепре пострелять из лука и винтовки

Мы продолжаем спецпроект, в котором рассказываем, где и как горожане могут заниматься различными видами спорта и активно отдыхать. Следующее на очереди — увлечение, которое способно подарить яркие эмоции, помочь развить полезные навыки, а заодно и просто выпустить пар — спортивная стрельба.

В Днепре работает множество специализированных клубов и стрелковых комплексов, которые предлагают разнообразные виды оружия и мишеней для развлекательного досуга или же спортивных тренировок, в зависимости от целей посетителя. Клубы делятся на два типа: специализирующиеся на метательном и стрелковом оружии. К метательному относятся луки, арбалеты и рогатки. "Такие занятия погружают в сказочную атмосферу древних времен и позволяют почувствовать себя настоящим Робином Гудом", — делится впечатлениями днепрянин Антон Полевой.

Одно из самых интересных мест — сообщество, расположенное в стенах СШ №46, которое основал известный в городе коллекционер луков Владислав Акулов. В его собрании находится множество экземпляров старинного оружия, некоторые из них посетители клуба даже могут попробовать в действии. Кроме того, здесь расположена постоянная выставка стрел, которыми стреляли наши предки еще в VII веке до нашей эры. Еще один клуб, где можно не только пострелять, но и приобщиться к истории, находится на ул. Половецкой, 5. Здесь поведают об истории возникновения лука и другие интересные факты об этом оружии, помогут индивидуально подобрать лук и научат правильно целиться.

Есть в городе места и для желающих освоить спортивное стрелковое оружие. В эту группу входят специальные пистолеты, винтовки и карабины. Самой большой подобной площадкой в городе является клуб "Динамо". В арсенале клуба множество моделей оружия на любой вкус, которые можно взять на прокат. Перед тем как приступить к стрельбе, новичков здесь обучат, как правильно и безопасно для себя и окружающих обращаться с оружием, а также научат поражать как статичные, так и движущиеся мишени.

Для тех же, кто хочет вырастить из своего ребенка спортсмена-стрелка, в Днепре открыта ДЮСШ полевой стрельбы №1. Именно здесь детей и подростков обучают стрелковому мастерству профессионально.

ЭКСПЕРТ: "ПОЛЬЗА ДЛЯ МЫШЦ И ЗРЕНИЯ"

Увлечение спортивной стрельбой оказывает благотворное влияние на мышечный корсет, зрение, а также эмоциональное состояние.

"Например, при стрельбе из лука активно тренируются мышцы рук, спины и шеи, ведь натяжение тетивы требует немалых усилий. Не зря говорят, что лучшая осанка всегда у танцоров и лучников, — рассказывает тренер по стрельбе из лука, опытный стрелок из пулевого оружия Алексей Яременко. — Также огромным плюсом является тренировка зрения. Если имеются проблемы со зрением, то стрельба — это для вас. Уверяю, что уже через несколько месяцев регулярных занятий вы сами ощутите, что зрение улучшилось. Этот факт подтверждают и медики. Особенно помогает стрельба по цветной мишени, а не по черно-белой".

По словам специалиста, стрельба из лука воспитывает в человеке целый ряд полезных качеств. "Развиваются собранность, выдержка, сдержанность и сосредоточенность, — утверждает Яременко. — Не менее полезна и стрельба из пулевого оружия. К тому же такое хобби весьма положительно воздействует на психику человека и на его центральную нервную систему. Процесс прицеливания и самой стрельбы требует ровного дыхания и абсолютного спокойствия. Вообще досуг на стрельбище избавляет человека от стресса и негативных эмоций. Это все равно что побывать на приеме у психолога или массажиста".

Помимо оружия, для стрельбы не нужна никакая специальная экипировка. "Выбирайте одежду, которая не сковывает движений. Специальный костюм нужен только в профессиональном спорте, а если вы просто приходите провести досуг в клубе, это совершенно не важно", — утверждает Алексей.

О безопасности же в этом виде спорта стоит помнить всегда. "Ключевым словом здесь является "оружие", рядом с ним всегда нужно быть внимательным и ответственным, в противном случае, можно ранить себя или окружающих, — предупреждает эксперт. — Главная заповедь по безопасности заключается в том, что нужно всегда относиться к любому оружию как к заряженному. Никогда не направляйте оружие на людей, даже машинально, и не позволяйте этого делать другим. Если берете в руки лук или винтовку, ваша концентрация должна быть максимальной, ведь практически все травмы наносят по невнимательности".

ГДЕ В ДНЕПРЕ ПОРАЗИТЬ МИШЕНЬ

МЕТАТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ

Ул. Баррикадная 5/7 ("Таргет Клаб")

В клубе, который расположен в центре города, проводят индивидуальные и групповые тренировки. Спортсменов здесь ждут в выходные, а также по вторникам и четвергам.

Ул. Рабочая 75-а (стрелковый клуб в СШ №46)

В этом сообществе можно не только научиться метко пускать стрелы, но и узнать много интересного об истории лука и даже познакомиться с уникальной коллекцией стрел.

Ул. Столярова, 1 (клуб "Панорама")

Взрослые и детвора могут пострелять по реалистичным объемным фигурам животных и птиц. При этом каждый удачный выстрел сопровождается специально подобранными звуковыми эффектами.

СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ

Ул. Костомаровская, 8 (клуб "Динамо")

Крупнейший в городе клуб предоставляет большой выбор спортивного оружия, пользоваться которым обучают профессиональные инструкторы.

Донецкое шоссе, 2-д (комплекс "Беркут")

Стометровый тир здесь открыт для всех желающих и работает без выходных.

Ул. Маршала Малиновского, 17 (ДЮСШ пулевой стрельбы №1)

Это место не для развлекательной стрельбы. В школу принимают детей и куют из них чемпионов.