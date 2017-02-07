Бульдозер раздавил рабочего в Днепре

Пожилой мужчина получил несовместимые с жизнью телесные повреждения и скончался

В Днепре бульдозер раздавил рабочего.

Несчастный случай со смертельным исходом произошел с машинистом бульдозера 1952 года гождения, который выполнял работы на открытом складе инертных материалов строительной компании города Днепр. Об этом сообщает пресс-служба Гоструда в Днепропетровской области.

Пожилой мужчина умер в больнице.

Окончательные обстоятельства и причины происшествия выясняются. По данному факту начато специальное расследование.

Напомним, в Чернигове водитель умер в горящем грузовике. Тело мужчины нашли на территории предприятия по изготовлению электрического кабеля.