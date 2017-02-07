Бульдозер раздавил рабочего в Днепре
Пожилой мужчина получил несовместимые с жизнью телесные повреждения и скончался
В Днепре бульдозер раздавил рабочего.
Несчастный случай со смертельным исходом произошел с машинистом бульдозера 1952 года гождения, который выполнял работы на открытом складе инертных материалов строительной компании города Днепр. Об этом сообщает пресс-служба Гоструда в Днепропетровской области.
Пожилой мужчина умер в больнице.
Окончательные обстоятельства и причины происшествия выясняются. По данному факту начато специальное расследование.
Напомним, в Чернигове водитель умер в горящем грузовике. Тело мужчины нашли на территории предприятия по изготовлению электрического кабеля.
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