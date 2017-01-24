Дело Пугачева, который застрелил двух полицейских в Днепре, передали в суд

Сегодня, 22:15

Основная статья обвинения – умышленное убийство двух или более лиц

Александр Пугачев, фото Обозреватель
Александр Пугачев, фото Обозреватель

В суд передали обвинительное заключение в отношении Александра Пугачева, который застрелил в Днепре двух сотрудников полиции. Об этом сообщил заместитель начальника – начальник следственного управления ГУ НП в Днепропетровской области Михаил Куратченко, передает "Днепр вечерний".

"С расследованием этого дела особых проблем не было. Вина Пугачева не вызывает сомнения. Дело уже направлено в суд. Основная статья обвинения 115 часть вторая (умышленное убийство двух или более лиц) УК Украины", – сказал Михаил Куратченко.

"Уголовные производства по ст. 348, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 262 УК, а также уголовное производство по факту убийства двух полицейских и покушения на убийство водителя маршрутного такси, по которым письменное уведомление о подозрении вручено Александру Пугачеву, направлены в суд", – сообщает "УНН" со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции Днепропетровской области.

Напомним, 25 сентября в Днепре двое патрульных остановили мужчину за нарушение ПДД, тот открыл стрельбу по патрульным. В результате полицейский погиб на месте, его напарница умерла на операционном столе.

Подозреваемым оказался Александр Пугачев, бывший боец "Торнадо", который находился в розыске за совершение других тяжких преступлений. 
суд, убийство, вина, обвинения, дело, погиб, застрелил, статья, передали, полицейский, Пугачев, сомнения, В Днепре, остановили

Вы сейчас просматриваете новость "Дело Пугачева, который застрелил двух полицейских в Днепре, передали в суд". Другие Новости Днепропетровска смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Днепр

Подозреваемый в убийстве двух патрульных полицейских Александр Пугачев. Фото facebook.com/arsen.avakov

Убийство патрульных в Днепре: полиция полностью доказала вину стрелка

30 Ноября 2016, 10:15

Подозреваемый Александр Пугачев по-прежнему отказывается давать признательные показания

Днепр

Фото: npu.gov.ua

Убийство патрульных в Днепре: стрелок не признает своей вины и затягивает судебный процесс

16 Ноября 2016, 23:09

Полицейских хладнокровно застрелил нарушитель Александр Пугачев

Днепр

Место гибели патрульного. Фото: соцсети

Геращенко: Следствие не смогло найти орудие убийства патрульных в Днепре

8 Ноября 2016, 18:52

Советник главы МВД уверяет, что "это не помешает раскрыть преступление, поскольку есть видеозаписи и показания свидетелей"

Днепр

Погибшие полицейские. Фото: facebook.com

В Днепре хотят установить памятник погибшим патрульным

29 Сентября 2016, 18:03

Инициативу обсуждают в Днепровском горсовете

Днепр

Антон Геращенко

Геращенко: Установлена личность человека, на которого отвлеклась патрульная в Днепре

29 Сентября 2016, 02:17

По данным Гекращенко, патрульная в Днепре вовремя не среагировала из-за того, что отвлеклась на некого гражданина

Происшествия и криминал

Антон Геращенко. Фото: 112.ua

Геращенко рассказал о дальнейшей судьбе подозреваемого в убийстве полицейских в Днепре

28 Сентября 2016, 11:10

Через неделю-полторы Пугачева переведут в СИЗО, а дальше - суд

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования