День с электромонтерами: "Бывало, Новый год встречали в подвале"

Разгадайте загадку. Обуздывает горячие головы, но не психолог. Владеет искусством дипломатии, но не посол. Быстро принимает решения, но не топ-менеджер. Носит форму, но не военный. Отзывается на позывной, но не полицейский. Расследует, но не детектив. Знает город, но не краевед. И, наконец, главная подсказка: вы видите их каждый день, но замечаете только тогда, когда произошло что-то серьезное. Нет, это не ниндзя-врач скорой. Это… электромонтер опе­ративно-выездной бригады. Не верите? Мы тоже не верили, пока не оказались на передовой обслуживания городских электросетей, причем прямо в День энергетика.

"КОНТАКТ-82". В кабине тихо скрипит рация.

— Контакт, я контакт 82. Проверка связи, выезжаем, — говорит электромонтер оперативно-выездной бригады (ОВБ) Анатолий Тимощенко в рацию. Водитель-электромонтер Владимир Дрыга уже прогрел двигатель, белая "Газель" с небольшими наклейками ДОЭ, то есть "Днепрооблэнерго", двигается с места.

"Боевой экипаж". Анатолий Тимощенко и Владимир Дрыга за смену наматывают 100 километров. Фото: А. Бойко

— 82, я контакт, ТП-270, потом на связь, — отвечает диспетчер оперативно-диспетчерской службы.

— Понял вас, ТП-270, потом на связь.

— Правильно, выполняйте.

Оперативно-диспетчерская служба (ОДС) Днепровских городских сетей "Днепрооблэнерго" обслуживает сети 0,4, 6 и 10 киловольт (400, 6000 и 10 000 вольт). Выполняет плановые и аварийные переключения, устраняет поломки на воздушных и кабельных линиях, распределительных и трансформаторных пунктах (РП и ТП). И многое, многое другое. В их зоне ответственности полмиллиона человек населения и 10 тысяч различных фирм и предприятий. А работает в службе 69 человек: начальник, замначальника, два инженера группы режимов (разрабатывают планы работы), 3 техника, 13 диспетчеров, 24 водителя-монтера и 25 монтеров.

Диспетчерская — светлый зал с огромной мнемосхемой (видеостеной из 24 телевизоров). Два диспетчера обслуживают правый берег, один — левый. Все это мы — переодетые в утепленные спецовки — узнаем до посадки в машину, где делим заднее сиденье с деревянным ящиком с документацией, пластиковым ящиком с ключами от пунктов и прочим полезным оборудованием.

Диспетчерская. Святая святых оперативно-диспетчерской службы, на мнемосхеме — весь Днепр. Фото: А. Бойко

"Газель" шустро мчится по городским улицам, за пару минут мы уже на месте — возле трансформаторного пункта №270.

— Контакт, я 82, — привычно говорит монтер. — Нахожусь возле ТП-270.

Диспетчер проговаривает "фронт работ", монтер повторяет, получает добро и вместе с водителем отправляется выполнять задание. Монтер смотрит на замок, затем возвращается к машине, чтобы взять нужный ключ: они разные и их много. Попав на пункт, вместе с водителем-электромонтером по бланку производит переключения, разземляет кабель.

Следующий этап — РП, распределительный пункт. Электросхема города, если коротко, устроена просто: с высоковольтных подстанций, где 150 тысяч вольт превращаются, к примеру, в шесть тысяч, электричество попадает на распределительный пункт, а дальше — на цепочку трансформаторных подстанций, где понижается до величины 0,4 кВ. Мы один конец кабеля, который в ТП, разземлили, теперь надо сделать то же самое на распределительном пункте. После обязательного ритуала (связь с диспетчером, повтор задания с напарником) кабель разземлен, так что лаборатория может приступать к работе, собственно, испытывать этот самый кабель.

Снимают заземление. Руками не трогать! Фото: А. Бойко

Все заняло не больше 20 минут, бланк закрыт, монтер перечеркивает его, отмечает в журнале, связывается с диспетчером, который отправляет нас на новое место — комплектную трансформаторную подстанцию №404. Тимощенко сверяется с блокнотом, такой есть у каждого монтера: пунктов в городе очень много, все не упомнишь. Мало того, говорят, за 10 лет можно какие-то пункты и не посетить.

К слову, зона ответственности бригады заканчивается на внутридомовой щитовой. Остальной дом — на балансе жэка или ОСББ, куда и стоит обращаться жильцам в случае чего.

— Ноль отгорел в жилом доме, начинается перекос напряжения у потребителей, — рассказывает замначальника ОДС Бардеев. — Диспетчер опытный уже по заявке видит: жалоба с пятого, допустим, этажа, шестого, седьмого. Это внутридомовая сеть, оборудование на балансе жэка. Но сложно объяснить эти вещи населению, если у кого-то перегорел телевизор или в холодильнике еда портится. Бывало такого наслушаешься...

Впрочем, так было раньше, когда диспетчеры принимали звонки от населения. Теперь этим занимается колл-центр. А монтеры вспоминают и приятные случаи.

— Помню, монтером был, приехал, аварию устраняем, вывели поврежденное электрооборудование, разобрались, диспетчер дает распоряжение включить коммутационный аппарат. А там общежитие рядом и вопль такой: "Ур-ра-а-а-а!" — вспоминает Бардеев с улыбкой.

Универсалы за работой. Замначальника службы Сергей Бардеев и схему нарисует, и население успокоит. Фото: А. Бойко



ПСИХОЛОГИ. У КТП-404, желтого "ящика" в частном секторе, заливаются и пытаются перепрыгнуть забор собаки. Монтеры занимаются заземляющими ножами, а к нам уже спешит пожилая женщина с полным розовощеким мальчиком, который тащит магазинный пакет.

— Эта будка с нарушением поставлена, у меня тут ребенок в 30 метрах спит головой сюда всю ночь, а ведь тут электромагнитное излучение! — жалуется она.

Сергей вежливо объясняет, что излучения тут нет — это 6 киловольт, а не 330 киловольт, но женщина не сдается.

— Во-первых, будка, во-вторых, мобильные вышки, в-третьих, телевышка, — перечисляет она. — И когда будку ставили, никто не спрашивал у нас!

Впрочем, по всем стандартам охранная зона — 3 метра по периметру ТП, 10 метров от окон жилых домов, соблюдена, оборудование безопасное. А общение с людьми — неотъемлемая часть работы электромонтера. Например, приехала бригада к трансформаторам, а там в беседке подвыпившая компания сидит. И начинается: кто такие, что забыли, покажите наряд свой. Монтер обязан сгладить напряжение и связаться с диспетчером, а тот уже вызывает правоохранителей. Милиция прибыла через минут 10, и все вопросы у выпивающих закончились. Бывает и другое: во дворе припарковать "Газель" сложно, нужно, чтобы машина стояла у ТП или РП (на случай срочного вызова от диспетчера). Мужики оставили машину, перекрыв кому-то выезд, пошли в пункт, начали работать, а тут человек какой-то, мол, подвигайтесь, я уезжаю. Они попросили минут пять на выполнение работы, тот в ответ воткнул в колесо "Газели" нож. И сам не уехал, и монтерам не дал.

НОВЫЙ ГОД И ПОЖАРЫ. Самое большое "веселье" у ОВБ начинается утром 31 декабря.

— На Новый год плановые работы по максимуму стараются сократить, смена и так в напряжении, — рассказывает Бардеев. — Люди ведь достают с полок то, что год не включалось. Работает все: бойлеры, фены, духовки, гирлянды, обогреватели, телевизоры, магнитофоны. И часов с 9:00, когда все просыпаются и готовят, начинается свистопляска. Бывает выехала бригада и до вечера по ТП ездит: там то, там это, там жэк просит выключить, все плавится, все меняется. Машину окружают: не выпустим, мол, пока не почините. А сгорела щитовая в доме, это вообще не на нашем балансе! Новый год хлопцы встречали в подвалах, в ТП, тянули времянки. Зато первого января до 19:00 тишина. И только потом люди просыпаются, ходят на елку, гуляют и к 22:00 начинают снова жаловаться — на низкое напряжение, к примеру.

Пожары тоже добавляют седин. Первыми мчатся представители ГСЧС, которые с мигалками и добираются до места достаточно легко. Затем их диспетчер связывается с диспетчером ОДС: надо снять напряжение.

— Мы все бросаем и едем. Смотрим, откуда питается дом. Без нас тушить не начнут: если рубильник отключат в доме, а потом зальют щитовую, включить ее обратно не смогут. А может и по струе пробить электричество. Вот и ждут. А у нас же мигалок нет, стоим в пробках иногда, иногда не пропускают.

Подойти к трансформаторному или распределительному пункту часто сложно: все захламлено мусором. К примеру, у техникума нас встречает мебель и… игровой автомат. Путь эвакуации перекрыт начисто. Монтеры буквально протискиваются к двери, чтобы включить рубильники городского освещения. По возвращению бригада занесет этот ТП в журнал дефектов, диспетчер перенесет его в электронный журнал и передаст мастеру группы трансформаторных пунктов, мол, проблема в охранной зоне. Тот вынесет предписание техникуму, техникум уберет, а через день-другой мусор, как показывает опыт и практика… появится снова.

Фото: А. Бойко

В дороге Сергей показывает фото: пока отец работает, сын с мамой и бабушкой на утреннике.

— Вот мой, в костюме мушкетера. Вот жена моя, вот мама. В этом году не повезло попасть, зато до этого получалось.

Да что там семейные праздники, даже обед у монтеров-оперативников — величина нестабильная. Обычно ближе к полудню диспетчер старается вернуть бригаду в горсеть, чтобы ребята поели. Но в случае аварии приходится обедать в машине или вовсе затягивать пояса и работать: главное — восстановление сетей.

Очередной пункт находится на частной территории, ворота закрыты, что в центре города не редкость. Ночью особенно тяжело — можно до утра стоять, а никто так и не выйдет. У дверей ТП гора строительного мусора и старые деревянные окна. Проблема в кабеле, который где-то замкнуло, из-за чего жилой дом перестал получать одну фазу. Наша задача: подтвердить замыкание и проверить резервный кабель, после чего дом запитают. Дальше работает лаборатория. Если повреждение обнаружат под мусором, придется полдня его разгребать.

Выполнив работы, отправляемся к синагоге. Там клиент жалуется на низкое напряжение, монтеры проверяют величину токовой нагрузки и напряжение. На выходе все хорошо, напряжение в норме. Появляется сам потребитель, получаем задание от диспетчера измерить все у него на щите, благо, здание через дорогу. Спецы выясняют: проблема в "ноле", который, скорее всего, где-то греется из-за плохого контакта у потребителя, дают советы по устранению, и мы двигаемся дальше.

УЖАСЫ И ПРИМЕТЫ. Кроме пожаров, бригада мгновенно реагирует на открытые двери в ТП и РП и обрывы кабеля: туда могут зайти дети, это опасно для жизни. И временами сталкиваются с неудачливыми ворами оборудования...

— Жильцы позвонили, дверь открыта. Мы сразу туда... — вспоминает Владимир Дрыга, сжимая баранку. — Заходим, а там рюкзак лежит, плоскогубцы и капли крови. Поднимаю голову, а он на шинах, весь черный. Давай все отключать, звонить в милицию, скорую, снимать… А он в плейере, музыку слушал, и в гинекологических перчатках...

От историй монтеров леденеет кровь. Мастера находили и двухдневные трупы, брошенные подельниками. И доморощенных "электриков", которые пытались отверткой-тестером "проверить" 6000 вольт. В частном секторе кто-то попросил фазу переключить, электрик из жэка вызвался помочь, что категорически запрещено: сети "Днепрооблэнерго", и работать с ними нельзя никому, кроме специалистов организации. Полез наверх, напряжение не снял — так и остался на когтях висеть.

Чистые подходы. К счастью, на закрытых территориях не загромождают двери к трансформаторам. Фото: А. Бойко

— Жуткие картины, если честно, — передергивает Сергея. — Крыса в щитовую жэка попадет и то страшно, а тут человек.

Есть у сотрудников ОДС свои приметы. Родные никогда не желают "спокойной ночи" диспетчерам. На щите (в диспетчерской) нельзя говорить, что "все спокойно", потому что обязательно что-то сломается, отвалится, перегорит и так далее. Монтеры стараются перед первой сменой выспаться, лечь пораньше. Ляжешь позже — целый день с какой-то гадостью возиться будешь. А когда с ночной приезжаешь в 6:00, из машины ничего забирать нельзя — ни каску, ни инструменты. Забрал — и в 6:45 авария, а смена-то еще твоя.

К счастью, подходящий к концу день обошелся без серьезных аварий. Мы подготовили кабельную линию для испытаний (врезается новая подстанция); выключили рубильники горсвета для модернизации и включили те, которые уже готовы; выяснили, почему у потребителя низкое напряжение; помогли запитать отключившийся дом. Всего за смену объехали 12 разных пунктов, накатав 52 километра. И выяснили главное: электромонтер

ОВБ должен быть универсальным специалистом, разбираться в нюансах работы оборудования от 1930 годов до нынешних времен, решать конфликты, искать повреждения. И все это — в относительно легкий день.