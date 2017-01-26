Дерзкое ограбление: в Днепре расстреляли автомобиль охраны и убили предпринимателя (фото)

Сегодня, 12:12

Нападавшие забрали сумку с крупной суммой денег, которая принадлежала погибшему. Ранее на мужчину уже совершалось разбойное нападение, поэтому в течение двух лет он пользовался услугами данной охранной фирмы

В Днепре убили предпринимателя и отрыли огонь по автомобилю охранной фирмы

Инцидент произошел вчера, 25 января, на улице Академика Лазаряна. Как сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области, по автомобилю было совершено более 30 выстрелов. В результате один человек погиб, еще двое охранников с огнестрельными ранениями различных частей тела были доставлены в больницу.

"Выехав на место происшествия, полицейские обнаружили автомобиль охранной фирмы, в котором находился мужчина и два раненых охранника в бронежилетах. В результате нападения мужчина погиб на месте, а охранники получили тяжелые телесные повреждения. Их доставили в больницу, где им была оказана медицинская помощь. В настоящее время состояние раненых стабильное", – рассказали в полиции.

Установлено, что нападавшие забрали сумку с крупной суммой денег, которая принадлежала погибшему. При жизни мужчина занимался предпринимательской деятельностью. Ранее на него уже совершалось разбойное нападение, поэтому в течение двух лет он пользовался услугами данной охранной фирмы, сотрудники которой каждый день сопровождали его до места работы и места жительства.

В Днепропетровской области объявлен план "Перехват". Сейчас поиски злоумышленников продолжаются.

По данному факту в Соборном отделении полиции открыто уголовное производство по п. 1, 6 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). За совершение преступления злоумышленникам грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, вечером 23 января в Днепре, на улице 20 лет Победы, неизвестные выстрелили в 6-летнего мальчика. Ребенка с огнестрельным ранением левой половины грудной клетки доставили в детскую больницу. Виновников происшествия устанавливают.

В полиции отмечают, что пока не удалось получить хоть какую-то информацию, которая помогла бы раскрыть преступление.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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