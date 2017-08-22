Днепропетровскую область охватили пожары

В Днепропетровской области горят леса. Спасатели уже вторые сутки пытаются справиться с огнем, накануне охватившем более 40 гектаров. Кроме того, из-за жары и ветра пламя продолжает быстро распространяться. К борьбе с ЧП привлекли около 200 человек – в том числе и добровольцев.