Днепропетровскую область охватили пожары

Вчера, 15:25

Порывы ветра помогли пламени распространиться


В Днепропетровской области горят леса. Спасатели уже вторые сутки пытаются справиться с огнем, накануне охватившем более 40 гектаров. Кроме того, из-за жары и ветра пламя продолжает быстро распространяться. К борьбе с ЧП привлекли около 200 человек – в том числе и добровольцев.
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"Сегодня"

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