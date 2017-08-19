Днепровские чиновники будут отвечать за сорванный отдых детей участников АТО

Вчера, 13:05

30 детей с отравлением попали в больницу во время отдыха


Ответить за сорванный отдых детей участников АТО придется днепровским чиновникам. Прокуратура возбудила уголовное дело против должностных лиц Днепровского городского совета.

Чиновники через тендер приобрели 500 путевок в санаторий "Лазурный" в Бердянске за три с половиной миллиона гривен.

В начале июля уехала отдыхать первая партия – 245 детей. Впрочем, уже через несколько дней они массово начали болеть. По меньшей мере, 30 детей с отравлением попали в больницу. Родители начали забирать детей из лагеря.

Тогда и выяснилось – администрация вообще не имела разрешений на организацию детского отдыха.
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Источник:

"Сегодня"

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