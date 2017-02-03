Донбасс снабжали "ядовитым" алкоголем из Днепропетровской области (фото,видео)

Сегодня, 14:38

Во время обысков правоохранители изъяли более 12 тысяч литров алкогольной продукции с фальсифицированными акцизными марками, оборудование для ее розлива и более 170 тысяч гривен


Правоохранители изъяли более 12 тысяч литров незаконной алкогольной продукции. Фото: СБУ

Правоохранители изъяли более 12 тысяч литров незаконной алкогольной продукции. Фото: СБУ

Правоохранители изъяли более 12 тысяч литров незаконной алкогольной продукции. Фото: СБУ

Правоохранители изъяли более 12 тысяч литров незаконной алкогольной продукции. Фото: СБУ

Правоохранители изъяли более 12 тысяч литров незаконной алкогольной продукции. Фото: СБУ

Правоохранители изъяли более 12 тысяч литров незаконной алкогольной продукции. Фото: СБУ

Правоохранители изъяли более 12 тысяч литров незаконной алкогольной продукции. Фото: СБУ

Правоохранители изъяли более 12 тысяч литров незаконной алкогольной продукции. Фото: СБУ

Правоохранители изъяли более 12 тысяч литров незаконной алкогольной продукции. Фото: СБУ

Правоохранители изъяли более 12 тысяч литров незаконной алкогольной продукции. Фото: СБУ

Правоохранители изъяли более 12 тысяч литров незаконной алкогольной продукции. Фото: СБУ

Правоохранители изъяли более 12 тысяч литров незаконной алкогольной продукции. Фото: СБУ

В Днепропетровской области разоблачили схему нелегального производства и реализации контрафактного алкоголя.

Опасные для жизни алкогольные напитки изготавливали в Васильковском и Покровском районах. Затем  водку с поддельными марками акцизного сбора направляли в район проведения боевых действий на Донбассе и продавали в торговых сетях востока Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что только за сутки трое дельцов изготавливали из спирта неустановленного происхождения более пять тысяч бутылок "продукции".

"Лабораторный анализ образцов алкоголя показал содержание опасных веществ, идентичных обнаруженным патогенам в спиртовых смесях, употребление которых привело к массовым летальным случаям и отравлениям осенью 2016 года в различных регионах страны", – подчеркивают  Службе безопасности Украины.  

Видео: СБУ

Во время обысков по местам незаконного изготовления и хранения контрафакта правоохранители изъяли более 12 тысяч литров алкогольной продукции с фальсифицированными акцизными марками, оборудование для ее розлива, более 170 тысяч гривен, печати, электронные носители информации и документации о проведении торговых операций.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в прошлом году в Украине более 100 человек отравились фальсифицированным опасным алкоголем, из них более 50 погибли. 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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