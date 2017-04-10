Два тайника с оружием нашли в Днепропетровской области

СБУ изъяла гранаты, магазины к автомату Калашникова, десятки гранатометов и сотни патронов

Правоохранители нашли в Днепропетровской области два тайника с оружием и боеприпасами.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Первый тайник оборудовали у базы отдыха в селе Кудашево Криворожского района. Там правоохранители нашли семь гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами, 20 гранатометных выстрелов ВОГ-25, 440 патронов калибра 5,45 мм и четыре магазина к автомату Калашникова.

Второй тайник обнаружили в лесопосадке вблизи села Александровка Днепровского района. Правоохранители изъяли гранатомет РПГ-22, три выстрела к РПГ-7, четыре гранаты РГД-5, противотанковую мину ТМ-62 и 100 патронов различного калибра.

Сейчас происхождения оружия устанавливается, а организаторов тайников разыскивают.

Напомним, ранее СБУ обнаружила большой арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ в ангаре под Запорожьем.