Экологическая катастрофа грозит нескольким городам на Днепре (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 17:35

Плавучий кран упал в реку, в воду уже попало немало мазута и остатков горючего


Экологическая катастрофа грозит сразу нескольким городам, которые стоят на Днепре. Об этом заявляют портовики Каменского. Причиной стал утонувший на днях плавучий кран.

На грузовой кран, который начал погружаться в воду, первыми обратили внимание работники Каменского речного порта. Говорят, произошло это еще в начале недели. Подозревают – в Днепр уже попало немало мазута и остатков горючего.

"Эта вода совершенно свободно омывает 40-50 сантиметровый нагар мазутный, который образовался за 46 лет. И поступает вниз по течению Днепра, переполняя Днепр всеми этими отходами, масляными пятнами и мазутными растворами", – сказал Александр Спектор, председатель правлений ОАО "Днепродзержинский речной порт".

Портовики говорят: крану – почти полстолетия, и последние 10 лет он просто стоит у причала. Мол, не раз просили владельца или отремонтировать его, или сдать на металл. Потому баржа – в аварийном состоянии, и очередной зимы не выдержит. Так и произошло. Пообщаться с владельцем не удалось. После аварии – на месте только охранники. Не подпускают даже полицию.

Связи с владельцем предприятия, которому принадлежит аварийная баржа, сейчас нет, говорят охранники.

И категорически отрицают, что старый кран загрязняет Днепр: "Он еще не плавающий этот катер, лет 10 уже. Как на нем, этом кране, может быть 300 тонн дизельного топлива? Просто газетная тревога".

Впрочем, в горсовете Каменского таки создали комиссию по ликвидации техногенной аварии. Правда, работать она начала только через четыре дня после инцидента.

"Говорить о том, что там есть 300 тонн мазута – рано, так как информация не подтверждена. Но вчера инспекция экологическая сделала пробы воды. Завтра у нас будут уже анализы. Я думаю, что ситуация контролируется", – отметил Александр Масленков, заместитель городского головы Каменского.

Однако портовики уверены: проверять воду на данный момент надо ниже по течению. Где расположены водозаборы нескольких промышленных предприятий и города Днепр. Сейчас пробы взяли только рядом с затонувшим краном.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
вода, днепр, экология, катастрофа, мазут, кран, металл, катер, охранники, баржа, после аварии

Вы сейчас просматриваете новость "Экологическая катастрофа грозит нескольким городам на Днепре (видео)". Другие Новости Днепропетровска смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Программа "События"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования