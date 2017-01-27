Экологическая катастрофа грозит нескольким городам на Днепре (видео)

Плавучий кран упал в реку, в воду уже попало немало мазута и остатков горючего

Экологическая катастрофа грозит сразу нескольким городам, которые стоят на Днепре. Об этом заявляют портовики Каменского. Причиной стал утонувший на днях плавучий кран.

На грузовой кран, который начал погружаться в воду, первыми обратили внимание работники Каменского речного порта. Говорят, произошло это еще в начале недели. Подозревают – в Днепр уже попало немало мазута и остатков горючего.

"Эта вода совершенно свободно омывает 40-50 сантиметровый нагар мазутный, который образовался за 46 лет. И поступает вниз по течению Днепра, переполняя Днепр всеми этими отходами, масляными пятнами и мазутными растворами", – сказал Александр Спектор, председатель правлений ОАО "Днепродзержинский речной порт".

Портовики говорят: крану – почти полстолетия, и последние 10 лет он просто стоит у причала. Мол, не раз просили владельца или отремонтировать его, или сдать на металл. Потому баржа – в аварийном состоянии, и очередной зимы не выдержит. Так и произошло. Пообщаться с владельцем не удалось. После аварии – на месте только охранники. Не подпускают даже полицию.

Связи с владельцем предприятия, которому принадлежит аварийная баржа, сейчас нет, говорят охранники.

И категорически отрицают, что старый кран загрязняет Днепр: "Он еще не плавающий этот катер, лет 10 уже. Как на нем, этом кране, может быть 300 тонн дизельного топлива? Просто газетная тревога".

Впрочем, в горсовете Каменского таки создали комиссию по ликвидации техногенной аварии. Правда, работать она начала только через четыре дня после инцидента.

"Говорить о том, что там есть 300 тонн мазута – рано, так как информация не подтверждена. Но вчера инспекция экологическая сделала пробы воды. Завтра у нас будут уже анализы. Я думаю, что ситуация контролируется", – отметил Александр Масленков, заместитель городского головы Каменского.

Однако портовики уверены: проверять воду на данный момент надо ниже по течению. Где расположены водозаборы нескольких промышленных предприятий и города Днепр. Сейчас пробы взяли только рядом с затонувшим краном.

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