Эвакуация раненых бойцов: "скорые" выстроились в очередь в аэропорту Днепра (фото)

Сегодня, 17:14

Волонтеры просят горожан помочь обеспечить лежачих бойцов одеялами и пледами, а также горячими напитками 


Медики постоянно встречают вертолеты с пострадавшими военными на борту. Фото: dnepr.info

Медики постоянно встречают вертолеты с пострадавшими военными на борту. Фото: dnepr.info

Медики постоянно встречают вертолеты с пострадавшими военными на борту. Фото: dnepr.info

Медики постоянно встречают вертолеты с пострадавшими военными на борту. Фото: dnepr.info

Медики постоянно встречают вертолеты с пострадавшими военными на борту. Фото: dnepr.info

Медики постоянно встречают вертолеты с пострадавшими военными на борту. Фото: dnepr.info

Медики постоянно встречают вертолеты с пострадавшими военными на борту. Фото: dnepr.info

Каждый день из зоны боевых действий в Днепр эвакуируют раненых или больных бойцов. Медики постоянно встречают вертолеты с пострадавшими военными на борту.

Раненых так много, что в аэропорту Днепра из машин скорой помощи выстроилась очередь, пишет dnepr.info. Волонтеры просят горожан помочь обеспечить б/у одеялами и пледами для лежачих бойцов, которых транспортируют на носилках. Не смотря на анонсируемое синоптиками потепление, погодные условия не позволяют перевозить бойцов под тонкими простынками.

Также нужны чай, кофе, сахар и одноразовые стаканчики, отмечает издание. Привозить можно в любое время в волонтерский пункт, расположенный на 1 этаже гостиницы "Аэропорт", а также в центр помощи АТО, распложенный в здании облгосадминистрации (пр. Поля, 1) или в уголок отдыха бойцов на железнодорожном вокзале Днепра.

Напомним, на протяжении 29 января – 3 февраля обстановка в зоне боевых действий в районе Авдеевке обострилась. Незаконные вооруженные формирования предприняли попытку провести наступательные действия и выбить подразделения ВСУ с занимаемых позиций. Организованными действиями наших подразделений противник не достиг успеха и понес потери. За этот период потери военнослужащих ВСУ составили: погибших 10 человек, раненных – 66.

Всего же за минувшие сутки противник совершил 114 обстрелов, в результате которых четверо военных погибли, 17 – были ранены.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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