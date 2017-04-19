Филатов назвал непогоду в Днепре "стихийным бедствием"

Мэр сообщил что в городе возможны подтопления, перебои с электричеством и водой

В Днепре невозможно снова начать отопительный сезон, а из-за непогоды в городе возможны подтопления, перебои с электричеством и водой.

Об этом в Facebook сообщает городской глава Борис Филатов.

"Да, это стихийное бедствие. Да, в городе повалило 2600 деревьев. Да, мы закрываем школы. Да, возможны подтопления. В Днепре рекордно высокий уровень воды. Да, невозможно снова запустить отопление. Ни по лимитам газа, ни по технологии. Минимум неделя на развоздушивание и пр. Да, возможны перебои с электричеством и водой. Да, придется потерпеть", – написал мэр Днепра.

Напомним, ночью на Днепр обрушилась непогода. 19 апреля город замело снегом, сотни поваленных деревьев и сломанных веток перекрыли улицы и упали на машины, ветер оборвал провода.

Видео: соцсети / Рома Нюнин

Как сообщил мэр города Борис Филатов, из-за бури в Днепре упало 2600 деревьев. Из-за снегопадов в городе до конца недели закрывают школы.