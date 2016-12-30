Итоги 2016 года: Днепр (фото)

ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ. УБРАЛИ ПЕТРОВСКОГО

19 мая произошло знаковое событие. Решением Верховной Рады Днепропетровск официально получил короткое и более звучное название — Днепр. Из имени убрали намеки на коммуниста Григория Петровского.



vk.com

Несмотря на то, что изначально большинству горожан переименование пришлось не по душе, о чем свидетельствовала социология, к новому названию привыкли достаточно быстро, ведь в обиходе город и так часто сокращали до лаконичного Днепра. А вот область по-прежнему называется Днепропетровской.

СТРЕЛЯЛ В КОПОВ. БОЕЦ "ТОРНАДО"



dnepr.info

25 сентября в Днепре произошла резонансная трагедия. Водитель, которого остановили за нарушение правил дорожного движения, открыл стрельбу по копам, в результате чего погибли двое патрульных — 27-летний Артем Кутушев и 36-летняя Ольга Макаренко. В этот же день правоохранители поймали подозреваемого, им оказался экс-боец скандального батальона "Торнадо" Александр Пугачев, который находился в розыске за другие преступления. В полиции заявляют, что его вина доказана, но суд над Пугачевым пока не состоялся.

МЕТРО. ПОДЗЕМКУ ДОСТРОЯТ ТУРКИ



metro.dp.ua

В 2016-м вопрос продолжения строительства первой линии днепровского метрополитена наконец сдвинулся с мертвой точки. Местные власти заключили договор с турецкой компанией Limak, которая обязалась за четыре года построить под землей три новые станции, "дотянув" таким образом линию от вокзала, через центр, до Исторического музея. Изначально старт работ планировали на конец сентября, однако с тех пор сроки несколько раз переносили. В мэрии уверяют: виной всему бюрократия, но стройка закипит в ближайшее время.

СОВЕТСКИЙ ПАРК. ПАДЕНИЕ ПЕТРОВСКОГО



zabeba.li

За несколько месяцев до переименования на Привокзальной площади активисты повалили памятник тому, чье имя город носил последние 90 лет, — Григорию Петровскому. С тех пор 7-метровая статуя хранится на складе одного из местных КП и "ждет" создания "Парка советского периода".

"ШАР ЖЕЛАНИЙ". ВЕРНУЛИ НА МЕСТО



Д. Клочко

В июле на Фестивальный причал после двухлетнего отсутствия вернулся стеклянный "Шар желаний". Напомним, предыдущий объект разбили в 2014-м. Полицейские обещали усилить меры безопасности вокруг достопримечательности.

ЗАЧИСТКА. БОРЬБА СО СТИХИЙЩИКАМИ



gorod.dp.ua

Уходящий год ознаменовался борьбой с незаконными МАФами: с улиц исчезли несколько стихийных рынков и множество отдельных точек. Несмотря на недовольство уличных предпринимателей, в мэрии обещают продолжать начатое.

БК "ДНЕПР". ЧЕМПИОН СУПЕРЛИГИ



dnipro.ua

Впервые в своей истории баскетбольный клуб "Днепр" выиграл золотые медали отечественной Суперлиги. Но не обошлось и без ложки дегтя: из-за конфликта нацфедерации с рядом клубов команды разделились на два первенства: так страна получила сразу двух чемпионов.

ПАРАЛИМПИЙЦЫ. ПРИВЕЗЛИ ИЗ РИО 30 МЕДАЛЕЙ



Пресс-служба ОГА

Наши спортсмены триумфально выступили на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро, завоевав 30 медалей, в числе которых 13 — высшей пробы. Так наши земляки внесли существенный вклад в выступление сборной, которая заняла третье место.

МУЗЕЙ АТО. ЭКСПОНАТЫ С ДОНБАССА



Пресс-служба ОГА

В конце мая в Днепре открыли первый в Украине музей АТО. Сейчас здесь можно увидеть около 300 реальных экспонатов из зоны боевых действий, а также декорации, воссоздающие атмосферу горячих точек Донбасса. Экспозицию уже посетили около 10 000 человек, а в следующем году планируют открыть и вторую часть музея, которая, в отличие от действующей выставки под открытым небом, будет находиться в помещении.