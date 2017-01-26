Из-за экологической угрозы в Днепропетровской области полиция открыла уголовное производство

Специалисты проверяют информацию местных СМИ о попадании в реку Днепр около 300 тонн мазута

Из-за возможной экологической угрозы в Днепропетровской области правоохранители открыли уголовные производства по ч.1 ст. 276 (нарушение прав безопасности движения и эксплуатации водного транспорта) и ч. 1 ст. 242 (нарушение правил охраны вод) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщает пресс-служба полиции области, сейчас устанавливаются все обстоятельства медленного затопления плавкрана в реку Днепр в г. Каменское (ранее – Днепродзержинск).

Отмучатся, что сегодня, 26 января, в Каменском горсовете прошло экстренное заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с участием правоохранителей, чиновников и общественных деятелей, где обсуждались проблемы медленно тонущего плавкрана.

В полиции также добавляют, что сейчас следователями и специальными службами проверяется информация местных СМИ о попадании в реку Днепр около 300 тонн мазута.

Фото: Событие

Начальник Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей Андрей Кондратьев заверил, что вследствие утечки мазута, качество питьевой воды существенно не поменяется, пишет "Информатор".

"Нефтепродукты и мазут — это то, с чем системы очистки воды могут справиться, так что это не проблема", — отметил он и добавил, что, по результатам предварительных проверок, качество питьевой воды не ухудшилось.

Директор Департамента экологии и природных ресурсов Днепропетровской ОГА Руслан Cтрелец рассказал изданию, что на месте происшествия уже второй день работает экологическая инспекция. При этом он подчеркнул, что ничего смертельного в сложившейся ситуации нет и говорить об экологической катастрофе неуместно.

"Мазут — это такое вещество, которое плавает по поверхности воды. Его можно собрать путем несложных манипуляций. В целом, это локальная ситуация. Неприятная, конечно, но не смертельная", — отметил он.

Начальник экологического департамента добавил, что прогнозы делать пока сложно, точную информацию можно будет узнать только после результатов исследования инспекции. Однако, скорее всего, ситуация почти не скажется на состоянии реки и популяции водных животных.

"Как я уже сказал, мазут плавает по поверхности и не растворяется в воде. Незначительная его часть может осесть, но это не критично. Рыбы, когда чувствуют что-то инородное, попросту уплывают подальше. За эту ситуацию ответственные понесут наказание", — рассказал Руслан Стрелец.

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По данным Википедии, мазут – жидкий продукт темно-коричневого цвета, остаток после выделения из нефти или продуктов ее вторичной переработки бензиновых, керосиновых и газойлевых фракций, выкипающих до 350 – 360°С.

Мазуты применяются в качестве топлива для паровых котлов, котельных установок и промышленных печей, для производства флотского мазута, тяжелого моторного топлива для крейцкопфных дизелей и бункерного топлива.

Напомним, вчера издание "Событие" сообщило, что в результате затопления баржи с краном в местном речпорту Каменского в Днепр вылилось около 300 тонн мазута. Эту информацию изданию подтвердил директор ПАО "Днепродзержинский речной порт" Сергей Бурхан.