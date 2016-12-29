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К Новому году в салонах красоты – двойные тарифы http://www.segodnya.ua/img/article/7840/91_main.1482956445.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7840/91_tn.1482956445.jpg Днепропетровск Цены у косметологов и визажистов в Днепре взлетели в два раза, но отбоя от клиентов нет

К Новому году в салонах красоты – двойные тарифы

Сегодня, 06:44

Цены у косметологов и визажистов в Днепре взлетели в два раза, но отбоя от клиентов нет

Услуги косметолога под Новый год обойдутся в 250—600 грн. Фото: GIDM.RU
Услуги косметолога под Новый год обойдутся в 250—600 грн. Фото: GIDM.RU

Днепряне спешат наводить красоту, чтобы хорошо выглядеть на новогодних фото. "Сегодня" выяснила, во сколько в Днепре обойдутся самые необходимые предновогодние процедуры и что можно самостоятельно сделать дома.

Как оказалось, на маникюр в большинстве городских салонов красоты уже записаться нереально. "У нас все расписано вплоть до вечера 31 декабря, ведь Новый год — наше самое прибыльное время в году, — рассказывает "Сегодня" владелица салона красоты Анна Милецкея. — Если очень нужно, готовы принять клиентку и в неурочное время, но стоить это будет в два раза дороже. А вообще, маникюр с покрытием гель-лаком у нас стоит 270 грн". При этом мастера уверяют: желающих осуществить процедуру даже в 07:00 или в 23:00 по двойному тарифу достаточно, несмотря на внушительную стоимость.

Аншлаг и у косметологов, от которых многие ждут новогоднего чуда. "Я работаю на дому, запись очень плотная. Свободных окошек уже нет, разве что кто-то отменится по обстоятельствам, — говорит косметолог Наталья Недолужная. — Сейчас женщины заказывают в основном пилинги, которые в сочетании со скарбами и массажем лица позволят придать коже здоровый и ухоженный вид уже с первой процедуры. Жесткие же процедуры, вроде механической чистки перед праздниками не рекомендуются, поскольку они травмируют кожу и для видимого эффекта должно пройти время". Впрочем в салонах к косметологам записаться реально и сейчас, но цены на процедуры кусаются. Так, в среднем по городу, стоимость косметических услуг находится в диапазоне от 400 до 600 грн, в то время как у частных мастеров процедура обойдется минимум в 250 грн.

Впрочем, если финансы или время не позволяют пойти к специалисту, Недолужная советует сделать дома медово-кофейный скраб и хотя бы несколько дней питаться правильно и пить не менее двух литров воды в день. "На коже отражается все, что мы едим. Употребляйте правильные продукты, пейте воду. Попытайтесь хоть несколько дней жить правильно, вы сразу увидите эффект, еще и деньги сэкономите", — уверяет косметолог. Практически не осталось свободных мест для записи и у парикмахеров, визажистов, мастеров по наращиванию ресниц, несмотря на то, что к праздникам их услуги подорожали в среднем на 50—200 грн.

"У нас перед Новым годом очень много посетителей, приходят целыми компаниями. Чай, парка веником, массажи, обертывания", — рассказывают в городском массажно-оздоровительном центре. Зато с 1 по 10 января у мастеров — каникулы, и посетителей почти не будет, утверждает директор салона красоты Анна Милецкая. "Новый год это такой праздник, когда люди охотно расстаются с деньгами, даже те, кто обычно салоны не посещает. У нас есть женщина, которая приходит под Новый год и перед днем рождения. Говорит, это позволяет ей вернуть ощущение праздника", — рассказывает Милецкая.

К слову, аншлаг и в фитнес-центрах, где люди до последнего надеются похудеть или придать телу рельеф. "Мы сейчас работаем до 23:00, потому что поток клиентов сумасшедший! Те, кто весь год не ходил, за декабрь рассчитывают волшебным образом привести себя в порядок", — улыбается тренер по фитнесу Юлия Шевченко.
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Источник:

"Сегодня"

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