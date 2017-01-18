Конкурс: в Днепре ищут создателей муралов, фонтанов, фонарей и красивых арок

Днепровские чиновники объявили конкурс по благоустройству города и ищут создателей муралов, фонтанов, фонарей, красивых арок и других атрибутов, которые будут радовать глаза горожан. Участвовать в нем могут все горожане. Для этого нужно подать заявку в горсовет с описанием проекта в письменном или электронном виде, после чего идеи рассмотрит спецкомиссия. Основные требования к кандидатам — цензура и антивандальность работ.

"Мы призываем кузнецов и скульпторов, компании, которые занимаются благоустройством, а также всех креативных людей принять участие в конкурсе, — отметил начальник КП "Управление контроля за благоустройством города" Станислав Абрамов. — Для них это отличная возможность заявить о себе и получить финансирование под интересные проекты".

К слову, на конкурс уже подали несколько идей, в числе которых проект оригинальной качели для ребенка и родителей.