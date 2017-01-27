Криворожский прокурор задержан на взятке

Вчера, 23:29

За три тысячи долларов он  собирался решить вопрос о снятии ареста с автомобиля

Криворожский прокурор задержан на взятке, фото dpchas.com.ua
Криворожский прокурор задержан на взятке, фото dpchas.com.ua

Прокурор городской прокуратуры №3 г. Кривого Рога Днепропетровской области задержан на взятке в размере $3 тыс, сообщает министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"В Кривом Рогу задержали прокурора на взятке... 29-летний прокурор городской прокуратуры №3 собирался за 3 тысячи американских долларов решить вопрос о снятии ареста с автомобиля. Это при том, что данный автомобиль проходит по уголовному производству", – написал Аваков на своей странице в соцсети Facebook в четверг вечером.

По словам министра, в настоящее время на месте задержания работают сотрудники Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины и военной прокуратуры Южного региона.
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Источник:

"Сегодня"

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