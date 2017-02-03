Кровавая поножовщина произошла в Днепре

У мужчины проникающие колото-резаные ранения груди и живота, нож вошел в спину на 12 см

Мужчина вонзил кухонный нож в тело соседа.

Как сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области, медикам удалось спасти жизнь пострадавшему.

"Полицейские установили, что пострадавший проживает вместе со своим знакомым. До этого случая мужчины часто вместе употребляли водку. В то утро они также сидели на кухне и выпивали. После немалой дозы алкоголя мужчины начали ссориться. Злоумышленник разозлился, схватил кухонный нож и начал наносить удары по телу товарища, после чего оставил его на полу и ушел из дома. Пострадавший обратился за помощью к своей соседке, которая и вызвала "скорую", – рассказали в полиции.

Нож вошел в спину на 12 см, отмечают в полиции. Медики доставили мужчину в больницу, оказали помощь и установили диагноз – проникающие колото-резаные ранения груди и живота.

Подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений задержали. Им оказался 35-летний мужчина, ранее судимый за незаконное хранение наркотиков.

Злоумышленника взяли под стражу. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Напомним, ранее в Черкассах убийца вонзил нож в сердце парня и скрылся.